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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 12-4-2023

صدى البلد

استقرت  أسعار الخضروات والفاكهة في تعاملات صباح اليوم الأربعاء ، بسوق العبور للجملة  دون تغيير يذكر من اليومين الماضيين.


سعر الطماطم والبطاطس


وسجل سعر كيلو الطماطم 4 و 6 جنيهات و البطاطس بين 4 و 5.5 جنيه والبصل بين 9 و12 جنيه والكوسة بين 4 و 7 جنيهات .

وسجل سعر كيلو الجزر بدون عروش نحو 2.5 و 6.5 جنيه و الفاصوليا ين 14 و 20 جنيها و الباذنجان البلدي بين 7 و 10 جنيهات للكيلو و الباذنجان الرومي بين 5 و 9 جنيهات للكيلو و الباذنجان الأبيض تراوح بين 14 و 20 جنيها للكيلو.


سعر الفلفل

بلغ سعر كيلو الفلفل البلدي الرومي نحو 13 و 17 جنيها للكيلو والفلفل الحامي البلدي بين 14 و 18 جنيها و الفلفل الألوان بين 25 و 35 جنيها و الملوخية بين 10 و 14 جنيها.


سعر الخيار

بلغ سعر كيلو الخيار الصوب بين 7 و 10 جنيهات و الخيار البلدي نحو 6 و 9 جنيهات و البسلة بين 13 و 17 جنيها و السبانخ بين 5 و 7 جنيهات و القلقاس بين 5 و 8 جنيهات للكيلو.


وسجل سعر كيلو البطاطا 4 و 6 جنيهات و اللفت بين 1.5 و 2.5 جنيه و البنجر ين 2 و4 جنيهات وسعر كيلو ورق العنب بين 12 و 25 جنيها.

سعر الفاكهة

وعلي صعيد الفاكهة التي شهدت استقرارا في تعاملات اليوم بسوق العبور:


البرتقال واليوسفي

سجل سعر كيلو البرتقاال ابو سرة نحو 5 و 8 جنيهات و الصيفي بين 3 و 5 جنيهات و اليوسفي 8 و 12 جنيها و الجريب فروت بين 6و 15 جنيها.


سعر الليمون

بلغ سعر كيلو الليمون البلدي 7 و 20 جنيها للكيلو و الليمون الأضاليا نحو 3 و 5 جنيهات للكيلو و العنب المستورد الاصفر نحو 30 و 40 جنيها و العنب الاسود بنفس السعر و التفاح الجولدن نحو 18 و 30 جنيها. 

اسعار الخضروات سوق العبور سعر الفاكهة الطماطم الليمون الفاكهه الخضروات

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