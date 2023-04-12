قبل العيد.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ49 مليون جنيه

قامت الإدارة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) برصد نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية إعتزما نقل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها بدائرة قسم شرطة الجناين لترويجها على عملائهما ، فضلاً عن قيامهما بإستخدام سيارة "نقل قلاب" مُحملة بالسن لتبديد جهود المكافحة.

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع مديرية أمن السويس تم ضبط أحد المتهمين (سائق " له معلومات جنائية " - مقيم بمحافظة القليوبية) وذلك حال استقلاله السيارة المشار إليها .. وقد أسفر التفتيش عن ضبط (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 1,250 واحد طن ومائتان وخمسون كيلو جرام – كمية لمخدر البانجو وزنت واحد طن – كمية لمخدر الحشيش وزنت 125 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) .

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وأقر بنقله للمواد المخدرة المضبوطة لحساب المتهم الهارب .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (49,250٫000) ثلاثة وعشرون مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وذلك إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وإنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشء باعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع فى براثن المخدرات .. وفى إطار المتابعة المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لما يُستجد من طرق التهريب وذلك من خلال التعامل الفني.