حقوق بنى سويف تؤسس "نادى المحاكمات الصورية"

أعلنت كلية الحقوق جامعة بني سويف، عن تأسيس " نادي المحاكمات الصورية"، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور أحمد فوزي عميد الكلية، ليتم من خلاله عقد مجموعة من المحاضرات وورش العمل بهدف تنمية قدرات الطلاب وتدريبهم على العديد من المهارات أهمها البحث القانوني والكتابة القانونية والمرافعة باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال عدد من أعضاء هيئة التدريس والمستشارين والمحامين المشاركين في الأنشطة السابقة للكلية.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة تحرص على الاهتمام بالأنشطة الطلابية باعتبارها عامل أساسي لتشكيل وعى الطلاب كل في تخصصه ومجال دراسته الأكاديمية، ولربط الجانب النظري بالعملي، ومن هنا اهتمت كلية الحقوق بتدريب الطلاب في مجال الاستشارات القانونية والمحاماة وتنمية مهاراتهم العملية، وذلك من خلال مشاركة الطلاب في العديد من مسابقات المحاكمات الصورية المحلية، والدولية.