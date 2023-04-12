خسائر نصف مليون جنيه|شاهد.. الصور الأولى للاعتداء على أطباء مستشفى المبرة بالمحلة

أصدر الدكتور سيد جلال مدير التأمين الصحي بمحافظة الغربية، اليوم توجيهاته العاجلة إلي مساعديه بتشكيل لجنة فنية من الرقابة والمتابعة للوقوف علي تطورات الاعتداء السافر علي الطاقم الطبي والإداري بمستشفي المبرة بالمحلة الكبرى.



كما وجه مدير فرع التأمين الصحي بإعداد تقرير ومذكرة عاجلة بقيمة التلفيات التي لحقت بتحطيم وتكسير جهاز التنفس الصناعي بالغرفة العناية المركزة والتي تقدر بنحو 500 الف جنية علي الأكثر .

في ذات السياق، أفادت مصادر داخل التأمين الصحي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم مرتكب الواقعة وأفراد أسرته ، مؤكدة أن التقرير الطبي للشخص المتوفي جاءت تدهور حالته الصحية جراء جلطة دماغية تسببت في وفاته أثناء فترة علاجه داخل العناية المركزة.



وكانت مستشفي المبرة ، شهدت واقعة تعدي أسرة مريض متوفي داخل غرفة العناية المركزة علي طاقم الطبي من الأطباء والتمريض بشكل مفاجىء بالأيدي والٱرجل وأدوات حادة عقب وفاته إثر تدهور حالته الصحية إثر جلطة بالمخ وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المعنية والتنفيذية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ، تحت إشراف اللواء محمد عمار إخطارا من المقدم خالد عامر مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة تعدي أسرة مريض بالضرب علي الطاقم الطبي بمستشفى المبرة بنطاق دائرة القسم.



كما أوصي اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بالغربية، بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وبالانتقال الاجهزه الامنيه إلي موقع حادث الاعتداء علي الأطباء للوقوف على آخر تطورات الحادث .

وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد أحمد دبيس رئيس مباحث قسم اول شرطة المحلة ، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "وليد صبحي الزاهي محروس"43 سنة تاجر مواشي مقيم بمنطقة العرب بنطاق دائرة قسم شرطة ثالث المحلة و تسببه في تحطيم شاشة جهاز التنفس الصناعي بغرفة العناية المركزة بمستشفى المبرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجز المتهم علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان.

في المقابل أكد الدكتور بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية أنه تواصل مع الدكتور أحمد موسي مدير المستشفي ونائبه الدكتور عبد الرازق سلام وتم تفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وإعداد تقرير رسمي حول الخسائر والتلفيات الأولية للجهاز التنفسي الصناعي الذي حطم علي يد أفراد أسرة المتوفي فضلا عن الاطمئنان على الظروف والحالة النفسية للفريق الطبي وسلامه جميع أفراده عقب واقعة الاعتداء .

وأفاد نقيب أطباء الغربية أنه تم تحرير محضر رسمي باسم المنشأة الطبية ضد مرتكب واقعة الاعتداء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله .

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