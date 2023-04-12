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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي: الموت لو عقوبة مكانش الرسول مات

حسام موافي
حسام موافي

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الأب بالنسبة لـ أى فتاة، يعتبر كل شيء، موضحًا أنه تلقى رسالة طويلة من ورقتين من فتاة توفي والدها من فترة قصيرة.

وقال حسام موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة “صدى البلد”، إن الفتاة متأثرة، وفى وسط الكلمات قالت إنها تفكر في الانتحار، وأن هذا الأمر يحتاج لـ وقفة.

وأشار إلى أن يتحدث مع تلك الفتاة كأب، وليس طبيب، وقال :" الموت لو عقوبة مكانش الرسول مات.. ده ربنا قال إنك ميت وإنهم ميتون".

وأوضح أن الله أخبر الرسول بأنه سيموت، وأن الجميع سيموت. 

 

حسام موافي طب قصر العيني صدى البلد ربي زدني علما

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