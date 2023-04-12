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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لدينا المزيد .. البيت الأبيض يعلّق على تراجع التضخم بالولايات المتحدة

البيت الأبيض
البيت الأبيض

علق البيت الأبيض ،اليوم الأربعاء، على تراجع التضخم بالولايات المتحدة 5% في شهر مارس بعد أن كان التضخم في شهر فبراير 6%.

وقال البيت الأبيض إن النظام البنكي والمصرفي الأمريكي مستقر وآمن، مضيفاً أنه يرى تراجعا في نسب التضخم ولكن لا يزال لدينا المزيد من العمل.

كما أضاف أنه على البنوك أن تُظهر للمستثمرين أن لديها استراتيجية جيدة وإدارة جيدة لمواجهة المخاطر بفاعلية

وسجل معدل نمو التضخم السنوي في أمريكا، تباطؤا خلال مارس الماضي إلى 5 في المائة، مقابل 6 في المائة خلال فبراير الماضي، وجاءت القراءة أفضل من التوقعات.

معدل التضخم في الولايات المتحدة يسجل 5% في مارس على أساس سنوي مقارنة بـ 6% في فبراير.

معدل التضخم الأميركي لشهر مارس يأتي أقل من التوقعات عند 5.1%.

التضخم الأساسي في الولايات المتحد يسجل 5.6% في مارس على أساس سنوي متماشيا مع التوقعات

ارتفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة إلى 5.6% في مارس، على أساس سنوي، مقارنة بـ5.5% في فبراير، بما يعزز احتمال استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة.

في حين بلغ معدل التضخم العام، الذي يتضمن السلع شديدة التقلب كالغذاء والطاقة، 5% في مارس، على أساس سنوي، أي دون التوقعات التي كان تشير إلى 5.1%، وأقل بنسبة ملحوظة عن التضخم المسجل في فبراير عند 6%.

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