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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اكتشاف مثير.. ابتعاد القمر عن الأرض مما يؤثر على طول اليوم|فما السبب؟

الوقت
الوقت

رصدت فضائية “العربية” تقرير فيديو عن" اكتشاف مثير.. فالأيام تطول والقمر يبتعد شيئا فشيئا"، حيث أن هذا الاكتشاف مثيرا من العلماء والباحثين.

وطبقا لجامعة ويسكونسن ماديسون: " أظهر الاكتشاف أن القمر يبتعد عن الأرض ولم تعد المسافة ثابتة بين الأرض والقمر، مما يؤثر على طول اليوم، حيث أظهرت الدراسات أن القمر كان أقرب للأرض،  قبل مئات الأعوام والوقت أقصرمن الأن.

عدد ساعات اليوم

وأشار التقرير: أن العلماء يعتقدون أن اليوم كان 18 ساعة فقط، قبل نحو 1,4 مليار سنة.

وأضاف التقرير، أنه وفقا للبروفيسور ستيفن مايرز: أن طموحاته مع العلماء هو إستخدام علم الفلك لمعرفة الوقت في الماضي البعيد، لتطوير مقاييس زمنية جيولوجية قديمة جدا.


وأختتمت التقرير، بأن النتائج الأولية للدراسة، أظهرت أن القمر يبتعد عن الأرض حاليا بمقدار 3,82 سم كل عام، ومع مرور الوقت سيبتعد القمر أكثر من ذلك، مما قد يجعل الأيام أطول من الوقت الحالي.

 

الأيام تطول القمر يبتعد العربية الأرض القمر علم الفلك قاييس زمنية

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