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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"أحلامكم لن تتحقق".. تحذير عاجل من روسيا لحلف الناتو بشأن بحر البلطيق

تحذير عاجل من روسيا
تحذير عاجل من روسيا لحلف الناتو بشأن بحر البلطيق

قال نائب وزير الخارجية الروسي، الكسندر جروشكو، إن روسيا لديها قوات عسكرية كافية لمنع تحول بحر البلطيق إلى منطقة "الناتو”.

وقال جروشكو، في مقابلة مع صحيفة “ازفستيا” الروسية، “كما تعلم، هذا هو مثل هذا الكلام، يحب شركاؤنا في بروكسل استخدام مثل هذه المصطلحات. إنهم يحبون التحدث عن بحيرة الناتو أو بحر الناتو. في الواقع ، بالطبع، هذا ليس كذلك، وروسيا لديها ما يكفي من الوسائل العسكرية وغيرها لمنع حدوث ذلك".

وأضاف أن الجانب الروسي سيكفل كلاً من حرية الملاحة وحرية العمل لقواته البحرية العسكرية.

أحلام الناتو لن تتحقق

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "لدينا الموارد التي تساعدنا أن نتدخل إذا لزم الأمر، أن أحلام الناتو لن تتحقق".

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وفي وقت سابق من شهر أبريل، أفادت وزارة الخارجية الروسية، أنه بعد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو وزيادة خط اتصال الحلف مع حدود روسيا، سيتغير الوضع في شمال أوروبا بشكل كبير ، وستضطر موسكو إلى اتخاذ إجراءات عسكرية-فنية وغيرها من الإجراءات الانتقامية القضاء على التهديدات.

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