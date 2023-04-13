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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الدولار في النازل|هزة قوية تضرب الأخضر عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

الدولار
الدولار

يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن، والذي استقر طيلة ما يزيد عن شهر ، فيما هبط بقوة على المستوى العالمي إلى مستويات متدنية لم يصل إليها منذ أكثر من 70 يوما.

وتراجعت أسعار الأخضر محليا وعالميا، إذ هبط سعره في البنك المركزي المصري، على خلفية طرح شهادات جديدة بفائدة 22% في بنوك القاهرة والأهلي وبنك مصر ، ورفع الفائدة 200 نقطة أساس.

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ارتفاع الاحتياطي

من جهته ، أعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي في بيان له،  ارتفاع معدلات الاحتياطي النقدي لما يقارب من من 100 مليون دولار علي أساس شهري.

. الدولار 

وقال المركزي إن حجم الاحتياطي للبلاد قد بلغ 34.45 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بعد أن سجل 34.352 مليارا في الشهر السابق له.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه، فقد استقر في البنوك الحكومية والخاصة، منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرا بذلك لمدة 34 يوما كاملة، عدا البنك المركزي الذي تراجع فيه.

أسعار الدولار في البنك المركزي

وتراجع سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري ليسجل كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه  بعد 30.84 جنيه للشراء.
1 دولار = 30.93 بعد 30.95  جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي اليوم
أسعار الدولار في البنك المركزي قبل يومين

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجل اليوم كما يلي :

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المصري الخليجي
الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

واستقر سعر الأمريكي اليوم في البنوك، ما بين 30.75 جنيه للشراء كأقل سعر، و30.95 جنيه للبيع كأعلى سعر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجل سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

أقل سعر للدولار اليوم

وسجل الأمريكي أقل سعر صرف أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري اليوم ليصبح 30.75 جنيه للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

أسعار الدولار عالميًا

وهبط الأمريكي عالميا بقوة بحسب مؤشر الدولار (DXY)، والذي يقيس مستواه أمام 6 عملات رئيسية، بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجل المؤشر 101.49 بعد 102.89 نقطة الثلاثاء الماضي ،فيما وصل المؤشر إلى 114.78 نقطة في وقت سابق من نهاية العام الماضي.

شهادات الـ22%

يذكر أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرحا شهادتين جديدتين الأحد 2-4-2023، بفائدة 19%؜ ثابتة و22%؜ متناقصة؛ والشهادتين لمدة 3 سنوات، بهدف تقليل الضغط على الجنيه.

تعافي الجنيه

في المقابل ، توقعت فيتش للتصنيف الائتماني العالمي تعافي الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بحلول نهاية 2023، فيما كشفت وكالة رويتر في استطلاع رأي  لمجموعة من خبراء الاقتصاد، عن تراجع العملة الخضراء مقابل الجنيه في شهر يونيو المقبل، إلى نحو 26.24، مقابل 32.05 جنيه وهو أعلى سعر

130 قرشًا 

وسجلت العملة الخضراء تراجعا من أعلى سعر، واستقر لمدة تقترب من شهر (34 يوما تحديدا) في البنك الأهلي وبنك مصر دون زيادة، وهما أكبر بنكين حكوميين ليستقر عند نحو 30.75 جنيه للشراء بعد أن وصل في 11 يناير الماضي إلى 32.05 قروش في بنكي الأهلي ومصر، حيث تراجع بفارق نحو 130 قرشا عن أعلى سعر وصل إليه

 

 

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