عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الدولار يتراجع مقابل الجنيه لأول مرة منذ شهور|وهذا سعره الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

الدولار
الدولار

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم ، محل اهتمام الكثير من رجال الأعمال والتجار والمصريين بشكل عام، إذ تراجع الأخضر لأول مرة منذ شهور بحسب آخر تحديث لسعر الأخضر في البنك المركزي المصري على خلفية طرح شهادات جديدة بفائدة 22%، ورفع الفائدة 200 نقطة أساس، فيما هبط مؤشر الأخضر بقوة عالميا ليصل إلى مستويات متدنية للغاية.

ارتفاع الاحتياطي

أعلن البنك المركزي المصري أمس في بيان له،  ارتفاع معدلات الاحتياطي النقدي لما يقارب من من 100 مليون دولار علي أساس شهري.

طالع أيضا:
 

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

شهادات الـ22% تنتصر للجنيه.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بالبنوك

الدولار يتراجع أمام الجنيه أخيرا|مفاجأة بسعر الأخضر الآن بعد قرار البنك المركزي

الدولار الآن مفاجأة.. سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد إجراء البنك المركزي الأخير

الدولار 

وقال البنك المركزي المصري إن حجم الاحتياطي للبلاد قد بلغ 34.45 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بعد أن سجل 34.352 مليارا في الشهر السابق له.

رفع الفائدة

ويذكر انه في يوم الخميس الماضي 30 مارس ، تحديدا في المساء ، أعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، عقب اجتماعها، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما قرر البنك المركزي رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

شهادات الـ22%

وطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادتين جديدتين الأحد 2-4-2023، بفائدة 19%؜ ثابتة و22%؜ متناقصة؛ والشهادتين لمدة 3 سنوات، بهدف تقليل الضغط على الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية.

130 قرشًا

وكان الدولار قد تراجع من أعلى سعر، واستقر سعره لمدة تقترب من شهر (28 يوما تحديدا) في البنك الأهلي وبنك مصر دون زيادة، وهما أكبر بنكين حكوميين ليستقر عند نحو 30.75 جنيه للشراء بعد أن وصل في 11 يناير الماضي إلى 32.05 قروش في بنكي الأهلي ومصر، حيث تراجع بفارق نحو 130 قرشا عن أعلى سعر وصل إليه.

الدولار 

26.24 جنيه

وتوقعت فيتش للتصنيف الائتماني العالمي قبل أيام تعافي الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بحلول نهاية 2023، فيما كشفت تقرير نشرته وكالة رويتر شمل استطلاعات رأي خبراء اقتصاد، عن تراجع العملة الأمريكية مقابل الجنيه في شهر يونيو المقبل، إلى نحو 26.24، مقابل 32.05 جنيه وهو أعلى سعر.

سعر الدولار اليوم

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة، منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي،  بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرا بذلك لمدة 28 يوما كاملة،  عدا البنك المركزي الذي تراجع فيه.

أسعار الدولار في البنك المركزي

وتراجع سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري ليسجل كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه  بعد 30.84 جنيه للشراء.
1 دولار = 30.93 بعد 30.95  جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي اليوم
أسعار الدولار في البنك المركزي قبل يومين

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجل اليوم كما يلي :

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المصري الخليجي
الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

واستقر سعر الأمريكي اليوم في البنوك، ما بين 30.75 جنيه للشراء كأقل سعر،  و30.95 جنيه للبيع كأعلى سعر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجل سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

أقل سعر للدولار اليوم

وسجل الأمريكي أقل سعر صرف أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري اليوم ليصبح 30.75 جنيه للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

و عن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

أسعار الدولار الأمريكي عالميًا

وتراجع الأخضر عالميا بقوة بحسب مؤشر الدولار (DXY)، والذي يقيس مستواه أمام 6 عملات رئيسية، بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجل المؤشر 102.03 نقطة بعد 102.89 نقطة أول أمس ،فيما وصل المؤشر إلى 114.78 نقطة في وقت سابق من نهاية العام الماضي.

الدولار البنك المركزي المصري الدولار مقابل الجنيه اليوم سعر الدولار اليوم أعلى سعر للدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع مقابل الجنيه لأول مرة منذ شهور|وهذا سعره الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

200 جنيه دفعة واحدة..مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

مات صائماً| القصة الكاملة لوفاة مدير أمن بورسعيد قبل الإفطار مع عائلته بلحظات

من يملك 187 ألف جنيه بالبنك «فقير»| تعرف على النصاب الشرعي لزكاة المال

مفاجأة بشأن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس .. فيديو

وقع رسمياً .. إعلامي شهير يكشف تفاصيل انتقال لاعب الزمالك إلى بيراميدز

البحوث الفلكية تعلن مواعيد هلال شهر شوال... وهذه مواعيد صلاة عيد الفطر

تعليق ساخر من نجم الزمالك السابق على فشل المفاوضات مع المدير الفني الجديد

موضوعات متعلقة

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

التخلي عن الدولار الأمريكي.. عملة بريكس الجديدة تعلن بداية نهاية الأخضر

انتهاء الهيمنة.. الصين توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي بعملة جديدة

أدني مستوي له خلال شهرين.. ضربة قوية في سعر الدولار اليوم

شهادات الـ22% تنتصر للجنيه.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بالبنوك

أسعار الدولار والعملات اليوم الاثنين في البنوك

الدولار يتراجع أمام الجنيه أخيرا|مفاجأة بسعر الأخضر الآن بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 2- 4- 2023

ترشيحاتنا

الأحد| أمر عاجل بشأن دفع غرامة محمود كهربا

زلزال عنيف بقوة 5.2 ريختر يضرب إندونيسيا

لهذا السبب .. مجلس الأمن يعلن عن انعقاد جلسة طارئة اليوم

ضرب إسرائيل بـ7 صواريخ.. وطائرات تل أبيب تقصف غزة

تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين .. اعرف الضوابط والشروط

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة قوات الاحتلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمه تركته .. العثور على رضيع هندي داخل "جردل" |شاهد

نشرة المرأة والصحة .. مشروب رمضاني يزيد قدرة الرجل في العلاقة الزوجية .. ماذا تفعل الحلويات بجسمك عند تناولها بعد الإفطار يوميا؟

بخطوات ناجحة.. 5 طرق سهلة لتخزين المعجنات

إيلون ماسك يفقد لقب أغنى رجل بالعالم.. نجوم على قائمة المليارديرات 2023

فيديو

مابيعرفش يغني.. حمو بيكا يفتح النار على عمر كمال وحسن شاكوش وهاني شاكر|فيديوجراف

علاج شيرين الطحان على نفقة المتحدة | ما مرضها ؟

أبوها رفضه.. تفاصيل غريبة في جريمة مدينة نصر| تغطية خاصة

حقيقة تأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز | تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ