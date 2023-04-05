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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

الدولار
الدولار

سجّل الدولار هبوطًا تاريخيًا على المستوى العالمي ، إذ تراجع مؤشر العملة الأمريكية لأدنى مستوى منذ أول فبراير الماضي أي شهرين تقريبا، فيما تراجع على المستوى المحلي وسجل سعره هبوطا في البنك المركزي على خلفية طرح شهادات جديدة بفائدة 22%، ورفع الفائدة 200 نقطة أساس.

الدولار 

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قرار البنك المركزي

ويذكر انه في يوم الخميس الماضي 30 مارس ، تحديدا في المساء ، أعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، عقب اجتماعها، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما قرر البنك المركزي رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

شهادات الـ22%

وطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادتين جديدتين الأحد 2-4-2023، بفائدة 19%؜ ثابتة و22%؜ متناقصة؛ والشهادتين لمدة 3 سنوات، بهدف تقليل الضغط على الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية.

130 قرشًا

وهبط الدولار مقابل أعلى سعر وصل إليه محليا ، واستقر سعره لمدة تقترب من شهر (27 يوما تحديدا) في البنك الأهلي وبنك مصر دون زيادة، وهما أكبر بنكين حكوميين ليستقر عند نحو 30.75 جنيه للشراء بعد أن وصل في 11 يناير الماضي إلى 32.05 قروش في بنكي الأهلي ومصر، حيث تراجع بفارق نحو 130 قرشا عن أعلى سعر وصل إليه.

26.24 جنيه

وكانت قد ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمي في توقع حديث لها تعافي الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بحلول نهاية 2023، فيما توقع تقرير نشرته وكالة رويتر شمل استطلاعات رأي مع خبراء اقتصاد، تراجع الأخضر مقابل الجنيه في شهر يونيو المقبل، إلى نحو 26.24، مقابل 32.05 جنيه وهو أعلى سعر.

الدولار 

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه في البنوك، استقرارا منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرا بذلك لمدة 26 يوما كاملة.

أسعار الدولار في البنك المركزي

واستقر سعر الأخضر أمام الجنيه، اليوم، في البنك المركزي المصري ليسجل كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.
1 دولار = 30.93 بعد 30.95  جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي أول أمس 
أسعار الدولار في البنك المركزي اليوم

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجل اليوم كما يلي :

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المصري الخليجي
الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

وسجل سعر الأمريكي اليوم في البنوك، ما بين 30.75 جنيه للشراء كأقل سعر،  و30.95 جنيه للبيع كأعلى سعر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجل سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

 

أقل سعر للدولار اليوم

وسجل الأمريكي أقل سعر صرف أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري اليوم ليصبح 30.75 جنيه للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

و عن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

 

أسعار الدولار الأمريكي عالميًا

وهبط الأخضر عالميا بقوة بحسب مؤشر الدولار (DXY)، والذي يقيس مستواه أمام 6 عملات رئيسية، بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجل المؤشر 101.51 نقطة بعد 102.05 أمس و 102.89 نقطة أمس ،فيما وصل المؤشر إلى 114.78 نقطة في وقت سابق من نهاية العام الماضي.

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