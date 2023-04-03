أسعار الدولار والعملات اليوم الاثنين في البنوك

قدّمت الإعلامية داليا أيمن خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، والذى برئاسة تحرير أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 3 إبريل 2023، وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة.

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سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.42 جنيه للشراء و33.56 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.03 جنيه للشراء و 38.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.21 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 100.58 جنيه للشراء و 100.99 جنيه للبيع.