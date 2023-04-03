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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الدولار والعملات اليوم الاثنين في البنوك

الدولار
الدولار

قدّمت الإعلامية داليا أيمن خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، والذى برئاسة تحرير أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 3 إبريل 2023، وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة.

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انتهاء الهيمنة.. 22 دولة كبرى تتخلى عن الدولار الأمريكي

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صحف السعودية| علاقات مصر والمملكة من التعاون إلى الشراكة.. والرئيس السيسي عن أزمة الدولار: ستكون تاريخا

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو 
سعر اليورو 33.42 جنيه للشراء و33.56 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.03 جنيه للشراء و 38.19 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.21 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع

 

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 100.58 جنيه للشراء و 100.99 جنيه للبيع.

 

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