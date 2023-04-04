شهادات الـ22% تنتصر للجنيه.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بالبنوك

تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء ، إذ كان سعر الدولار نحو 30.95 جنيه للبيع، ولكنه عاد اليوم ليسجل 30.93 جنيه فقط، على خلفية طرح شهادات ذات الفائدة 22%، وبعد قرار البنك برفع الفائدة 200 نقطة أساس.

قرار البنك المركزي

في يوم الخميس الماضي 30 مارس ، تحديدا في المساء ، أعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، عقب اجتماعها، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما قرر البنك المركزي رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

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الدولار

شهادات الـ22%

وكان البنك الأهلي المصري وبنك مصر قد أعلنا طرح شهادتين جديدتين الأحد 2-4-2023، بفائدة 19٪؜ ثابتة و22٪؜ متناقصة؛ والشهادتين لمدة 3 سنوات، بهدف تقليل الضغط على الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية ليساهم بذلك في تراجع الدولار في البنك المركزي واستقراراه في الكثير من البنوك الأخرى.

130 قرشا

واستقر الدولار لمدة تقترب من شهر (26 يوما تحديدا) في البنك الأهلي وبنك مصر دون زيادة، وهما أكبر بنكين حكوميين ليستقر عند نحو 30.75 جنيه للشراء بعد أن وصل في 11 يناير الماضي إلى 32.05 قروش في بنكي الأهلي ومصر، حيث تراجع بفارق نحو 130 قرشا عن أعلى سعر وصل إليه.

الدولار

تعافي الجنيه

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمي تعافي الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بحلول نهاية 2023، فيما توقعت تقارير أخرى نشرتها وكالة رويتر شملت استطلاعات رأي مع خبراء اقتصاد، تراجع الأخضر مقابل الجنيه في شهر يونيو المقبل، إلى نحو 26.24، مقابل 32.05 جنيه وهو أعلى سعر.

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه في البنوك، استقرارا منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، بحسب آخر تحديثات نشرتها البنوك على مواقعها الرسمية، ليكون مستقرا بذلك لمدة 26 يوما كاملة.

أسعار الدولار في البنك المركزي

واستقر سعر الأخضر أمام الجنيه، اليوم، في البنك المركزي المصري ليسجل كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.93 بعد 30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي أول أمس

أسعار الدولار في البنك المركزي اليوم

أعلى سعر للدولار اليوم

ووصل الدولار إلى أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجل اليوم كما يلي :

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المصري الخليجي

الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

وسجل سعر الأمريكي اليوم في البنوك، ما بين 30.75 جنيه للشراء كأقل سعر، و30.95 جنيه للبيع كأعلى سعر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجل سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

أقل سعر للدولار اليوم

وسجل الأمريكي أقل سعر صرف أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري اليوم ليصبح 30.75 جنيه للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

و عن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

أسعار الدولار الأمريكي عالميًا

وتراجعت أسعار الأخضر عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY)، والذي يقيس مستواه أمام 6 عملات رئيسية، بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجل المؤشر 102.05 نقطة بعد 102.89 نقطة أمس ، بعد أن وصل المؤشر إلى 114.78 نقطة في وقت سابق من نهاية العام الماضي.