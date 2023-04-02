بعد الشهادات الجديدة.. ماذا حدث في سعر الدولار خلال ختام اليوم بالبنوك؟

طرح بنكي مصر والأهلي شهادات جديدة اليوم الاحد 2-4-2023، بعائد ١٩% ثابت و ٢٢% متناقص.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار أمام الجنيه ختام اليوم الأحد 2-4-2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها سعر الذهب اليوم أيضًا.

سعر الدولار اليوم

استمر سعر الدولار مقابل الجنيه في الاستقرار، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

وبلغ متوسط سعر الدولار امام الجنيه في أغلب البنوك وهي بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف المتحد، ، المشرق، كريدي أجريكول، الأهلي المتحد، فيصل الاسلامي، الإسكندرية، أبوظبي الأول"

أسعار الدولار اليوم

وسجّل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الاحد 2-4-2023، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بينما سجّل أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي، مسجلا نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولاراليوم في ميد بنك نحو 30.88 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع.

طرح شهادات جديدة

وأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادتين جديدتين اليوم الأحد 2-4-2023، بفائدة ١٩٪؜ ثابت و ٢٢٪؜ متناقص؛ شهادتين ٣ سنوات.

شهادات البنك الأهلي المصري

وعن تفاصيل الشهادات الجديدة المقدمة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الشهادة الأولى هي شهادة ثابتة لمدة ٣ سنوات بسعر ١٩٪؜ سنوى و يصرف العائد شهريا.

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفتها.

الاسترداد

لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

شهادات بنك مصر

وعن الشهادة الثانية، فقدم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة متناقصة لمدة ٣ سنوات بسعر سنوى ٢٢٪؜ لأول سنة و ١٨٪؜ السنة الثانية و ١٦٪؜ السنة الثالثة و يصرف العائد شهريا