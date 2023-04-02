بعد الشهادات الجديدة.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

تراجعت أسعار الذهب في مصر بنحو 50 جنيها للجرام الواحد على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي كافة محالات الصاغة.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الأحد 4-2-2023، في مصر ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا 2514 جنيها للجرام للشراء بدون مصنعية.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 2170 جنيه للشراء مقارنة بـ 2200 جنيها بالأمس، و2150 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 1860 جنيها للجرام الواحد.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 17.360 جنيه للشراء.

طرح شهادات جديدة

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادتين جديدتين اليوم الأحد 2-4-2023، بفائدة ١٩٪؜ ثابت و ٢٢٪؜ متناقص؛ شهادتين ٣ سنوات.

شهادات البنك الأهلي المصري

وعن تفاصيل الشهادات الجديدة المقدمة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الشهادة الأولى هي شهادة ثابتة لمدة ٣ سنوات بسعر ١٩٪؜ سنوى و يصرف العائد شهريا.

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفتها.

الاسترداد

لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

شهادات بنك مصر

وعن الشهادة الثانية، فقدم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة متناقصة لمدة ٣ سنوات بسعر سنوى ٢٢٪؜ لأول سنة و ١٨٪؜ السنة الثانية و ١٦٪؜ السنة الثالثة و يصرف العائد شهريا.

الاسترداد