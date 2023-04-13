استمرار رفع تراكمات المياه على الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، جهود جميع الجهات المعنية بالمحافظة لمواجهة الآثار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بعدد من المدن الساحلية بالمحافظة منها مدينة الحمام والعلمين والضبعة مرسى مطروح وبراني والسلوم والحمام والعلمين، والتي شهدت سقوط أمطار وثلوج في بعض المناطق.



وتم الإسراع في رفع تراكمات المياه على الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية والشوارع داخل المدن. وذلك لتيسير حركة المواصلات مع الدفع بسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بالتعاون مع سيارات مجالس المدن ومعدات وسيارات شفط وسحب المياه من الشوارع والطرق الداخلية ورفع تجمعات مياه الأمطار بها، مؤكدا استمرار الاستعداد والجاهزية لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لتقليل كافة الآثار الناجمة عنها.



ووجه محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة مع جميع غرف عمليات مراكز المدن والقطاعات الخدمية المعنية خاصة شركتي الكهرباء والمياه والرد على جميع البلاغات للسيطرة على أي حادث طارئ في حينه.