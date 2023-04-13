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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا ترحب باستعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

أرشيفية
أرشيفية

أعربت الولايات المتحدة اليوم الخميس، عن ترحيبها باستعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، مشيرةً إلى أن إدارة الرئيس بايدن تؤكد دائما، أهمية تشجيع التكامل الإقليمي وخفض التصعيد والتقارب بين شركاء واشنطن.

وقال بيان أصدره البيت الأبيض إن "توحيد مجلس التعاون الخليجي شكل كامل والذي تعتبر البحرين وقطر عضوين رئيسيين فيه، هو أيضًا خطوة مهمة نحو شرق أوسط أكثر استقرارًا وازدهارًا يشمل علاقات تجارية واقتصادية ودفاعية أكثر تكاملاً".

وأضاف البيان: "تتطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع جميع شركائنا بينما نطور هذه الرؤية المشتركة لمنطقة أكثر تكاملًا واستقرارًا وازدهارًا والتي تخدم في النهاية مصالح الولايات المتحدة والشعب الأمريكي".

وأمس الأربعاء، أعلنت كل من مملكة البحرين ودولة قطر عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك بعد اجتماع عقدته لجنة المتابعة البحرينية- القطرية، اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض.

عاجل.. البحرين وقطر تعلنان عودة العلاقات الدبلوماسية

البحرين وقطر تعلنان عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

وجاء في بيانين منفصلين صادرين عن وزارتي الخارجية القطرية والبحرينية، أنه "تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961".

وأكد الجانبان أن "هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقًا لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحترامًا لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار".

وترأس وفدي البلدين، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية، والدكتورأحمد بن حسن الحمادي، أمين عام وزارة الخارجية القطرية.

أمريكا واشنطن مجلس التعاون الخليجي الولايات المتحدة البيت الأبيض البحرين قطر

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