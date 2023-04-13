تعرف على إمكانيات صاروخ سارمات الروسي

لغة الحرب لا تقتصر فقط على تحقيق الانتصارات على أرض الميدان، بل تمتد إلى استعراض العضلات أيضا فيما يعرف بالحرب النفسية، وفي هذا السياق أعلنت روسيا إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات وصفته بالتقدم.

وعرضت قناة “العربية” الإخبارية تقريرا أفاد بأن هذه التجربة الصاروخية بعد أسابيع من تعليق روسيا مشاركتها في آخر اتفاق للحد من الأسلحة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

هذا وكشفت وزارة الدفاع الروسية أن الصاروخ انطلق من مقاطعه استرخان الروسية، ونجح في ضرب هدف وهمي في ميدان للتدريب بكازاخستان.

ولم تحدد وزارة الدفاع الروسية نوع الصاروخ المستخدم، لكنها ذكرت أن الهدف من هذه التجربة هو اختبار معدات قتالية متطورة وهي الصواريخ باليستية عابرة للقارات.

الأمر يتعلق بصواريخ سارمات الروسية الأسرع من الصوت، والتي أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقا أنها ستكون جاهزة في المستقبل القريب، وينتمي صاروخ Rs 20 8 إلى صواريخ الجيل الخامس الحديثة، ويطلق عليها من قبل المعسكر الغربي اسم “الشيطان 2”، ويستطيع هذا الصاروخ ضرب أهداف على بعد أكثر من 11,000 كلم، وهذا يعني أن بوسعه ضرب أوروبا وأمريكا بكل سهولة.

ويقول خبراء غربيون إن هذا الصاروخ يستطيع حمل 10 رؤوس نووية.

