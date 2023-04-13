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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الري: إنتاج المواسير البلاستيك بمصانع الهيئة لتغطية احتياجات التنفيذ بمناطق الصرف المغطى

صدى البلد

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من الدكتور عصام خليفة، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع "البرنامج القومي الثالث للصرف"، وأعمال تطهير المصارف العامة، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى، وإحلال وتجديد الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضي.

وصرح الدكتور هاني سويلم بأن هيئة الصرف تقوم دورياً بتنفيذ أعمال تطهير للمصارف الزراعية العمومية بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلومتر لـ 4444 مصرفا، وذلك لضمان قدرتها على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية، كما تقوم أجهزة الهيئة بتنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأورنيك التصميمي للمصرف بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنوياً، كما يتبع الهيئة 157 محطة لرفع المياه من المصارف الزراعية يتم متابعتها بشكل مستمر لضمان كفاءة التشغيل على مدار الساعة.

وفى مجال الصرف المغطى، أوضح وزير الري أن الوزارة انتهت من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6 ملايين فدان من أصل 6.40 مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي، تتضمنها استراتيجية هيئة الصرف لإنشاء شبكات الصرف الزراعى فى جميع الأراضى القديمة، كما تم إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة 2.30 مليون فدان، والتى انتهى عمرها الافتراضي.

وقال إنه لضمان تغطية احتياجات التنفيذ بمناطق الصرف المغطى، وسد الفجوات الإنتاجية في كميات المواسير المنتجة من القطاع الخاص، تقوم هيئة الصرف ومن خلال المصانع التابعة لها (7 مصانع) بإنتاج المواسير البلاستيك المستخدمة في مشروعات الصرف المغطى، وبالشكل الذى يضمن استمرار تنفيذ الأعمال بالمعدلات المطلوبة، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 609 كيلومترات سنوياً من مواسير المجمعات، و2711 كيلو مترا سنوياً من مواسير الحقليات.

وأضاف أن البرنامج القومى الثالث للصرف (2013 – 2026) يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 500 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 90 ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية، حيث تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 293 ألف فدان، ويجرى تنفيذ البرنامج على عدة مراحل (المرحلة الأولى والتي تم نهوها في عام 2019، وتم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 94 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام 10 آلاف فدان - المرحلة الثانية بين عامى 2016 – 2023 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 153 ألف فدان (تم نهو 120 ألف فدان منها، وجار التنفيذ والطرح في 40 ألف فدان أخرى)، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام 20 ألف فدان (تم نهو 15 ألف فدان منها، وجار طرح 5 آلاف فدان) - المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي 2020 - 2026 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 257 ألف فدان (تم نهو 80 ألف فدان منها، وجار التنفيذ والطرح في 70 ألف فدان أخرى)، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام 70 ألف فدان).

جدير بالذكر أن مشروعات الصرف المغطى تسهم فى تنمية الإقتصاد القومى من خلال الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية، وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية، وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى، وخفض ملوحة التربة، ومنع حدوث تدهور فى خواصها والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومى لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

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