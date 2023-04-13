دعاء الليالي الوترية للعتق من النار.. احرص عليه اليوم

دعاء الليالي الوترية.. من أكثر الأدعية التي يتحرى عنها المسلمين في رمضان، وما أجمل أن يتسابق الموحدين من أجل نيل مغفرة الرحمن في تلك الأيام المباركة التي يرحم فيها الله العباد ويقصي عنهم الهموم والذنوب التي علقت برقابهم، ومن الملائم مضاعفة الخيرات وعمل الكثير من البر علاوة على الذكر باستمرار والبعد عن طريق إبليس وجنوده في تلك الأوقات الطيبة.

دعاء الليالي الوترية في العشر الأواخر

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق.

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق.

اللهم في هذه الليلة العظيمة الطيبة أكرمنا بالتقوى والرضا وزيني بزينة الإيمان، اللهم واجعلني فيها من الهداة المهتدين الفائزين برضاك والمبعدين عن سخطك التائبين لك.

دعاء العتق من النيران اللهم يا منجي التائبين يا مجيب السائلين، يا رحمن يا رحيم اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين.

اللهم في هذه الأيام الطيبة المباركة أسألك أن تمن بالشفاء على كل من لحق به البلاء، اللهم لا تدع فيه جرحًا إلا داويته ولا ألمًا إلا سكنته.

اللهم يا مفرج كل هم، يا منفس كل كرب يا صاحب كل وحيد، ويا كاشف ضر أيوب ويا سامع صوت يونس المكروب، وفالق البحر لموسى وبني إسرائيل ومنجي موسى ومن معه أجمعين، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأسألك أن تيسر لي ما أخاف عسره وسَهل لي ما أخاف حدوثه”.

اللهم في هذه الليلة العظيمة المباركة، نسألك ألا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا كربة إلا كشفتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها”.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم في هذه الليلة المباركة اكتبنا مع ممن مننت عليهم بجناتك الوارفة، وأدم علينا نعمك وعطاياك الكافية، اللهم اكتبنا من الفائزين بجنات النعيم”



اللهم في هذه الليلة المباركة من شهر رمضان أنزل على قبور من السعادة والضياء، اللهم آنس وحشتهم ونور مضجعهم ووسع في قبورهم، اللهم ارحمهم وجميع موتى المسلمين.

اللهم إني أعوذ بك من الهم، وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا.

أدعية ليلة القدر



أدعية ليلة القدر ، شهدت ليلة القدر أحد أعظم الأحداث وأجلها ألا وهي ليلة القدر، فهي ليلة يضاعف الله فيها لعباده حسناته ويكفر عنهم سيئاته، أدعية ليلة القدر موضوع لها قيمة وأهمية عند المسلمين كي يستجيب الله لهم ويعتق رقابهم من النيران، فمن أدعية ليلة القدر موضوع:



-اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوساً مطمئنة، اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، إلهي إن كنت لا تكرم في هذا الشهر الأمن أخلص لك في صيامه فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه.

-اللهم أكتب لنا اليسر لمن يعاني العسر والراحة لمن به هم والسعادة لمن يحصل في قلبه حزن والشفاء للمريض والرحمة للميت والإجابة لمن دعاك يا الله يا كريم أن تنصر امة محمد صل الله عليه وسلم.

-اللهم أسكنا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمنّ للمقصرين.

-اللهم لا تخرجنا من شهرك هذا الا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وغيرت أقدارنا لأجملها وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير.

-اللهم اغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما بقي، واكتب لنا رضاك وعفوك والجنّة اللهم ان كانت ليلة القدر، لا تحرمنا من فضلك وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وتعفو عنا.

-اللهم أجعل آخر أفعالي سجدةً لك، وآخر أقوالي شهادة تدخلني جنتك مضى الشهر سريعًا ربي اغفر لنا تقصِيرنا على ما مضَى من رمضَان، وأعنا على ما تبقّى منه، وبلغّنا ليلة القدر.