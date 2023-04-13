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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: ٦ ايام إجازة للقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء

صدى البلد

أعلنت وزارة القوى العاملة  أن إجازة عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء للعاملين بالقطاع الخاص مدفوعة الاجر ؛  تبدأ إعتبارا من الخميس 20 ابريل ، حتى الثلاثاء 25 أبريل  الجاري؛ وذلك  للمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وذلك في ضوء نص قرار رئيس  مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 2023؛ والذي نص في مادته الأولى على أن: " تكون الفترة من الخميس الموافق  20 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

وأكدت الوزارة  أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء..وجاء في البيان أيضا: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام  إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وهنأ حسن شحاتة وزير القوى العاملة شعب مصر والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك وتحرير سيناء، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله مصر الغالية  ،وأن يعيد هذه المناسبة بالخير والبركات .

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