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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مقابل مليون دولار.. الهلال السوداني يكشف حقيقة اقتراب ليليبو من الزمالك |خاص

ماكابي ليليبو
ماكابي ليليبو

كشف مصدر مسؤول بنادي الهلال السوداني، حقيقة اقتراب الكونغولي ماكابي ليليبو، مهاجم الفريق، من الانضمام إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع الهلال السوداني لضم ماكابي ليليبو مقابل مليون دولار.

وقال المصدر في تصريحات  خاصة لموقع لـ “صدى البلد”:" لم يلصنا عرضا رسميا من نادي الزمالك لضم ليليبو وكل ما تردد غير صحيح".

وعن موقف الهلال من إمكانيى بيع ليليبو، أجاب:" إذا وصلنا عرضا رسميا سيتم مناقشته من قبل الإدارة واتخاذ القرار المناسب بشأنه".

يذكر أن ماكابي ليليبو سجل هدف فوز الهلال السوداني على الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أرقام ليليبو

وشارك ليليبو مع الهلال السوداني في 10 مباريات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، سجل 5 أهداف، وينتهي عقد الكونغولي مع الأزرق بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.

وودع فريق الهلال السوداني مسابقة دوري أبطال إفريقيا “مؤخرا” من دور المجموعات، بعد احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية، خلف صن داونز الجنوب إفريقي والأهلي المصري.

 

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