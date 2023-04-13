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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مايو المقبل.. إنطلاق مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT 

صدى البلد

 

تنطلق فعاليات "مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT"، في نسخته الاولي والمقرر انعقاده شهر مايو المقبل على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 16 إلي 18 مايو 2023.

وذلك تحت رعاية  رئاسة مجلس الوزراء ، و بدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية ووزارة الكهرباء ووزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة قناة السويس والمجلس الأعلى للأمن السيبراني والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات والجمعية العامة لفريق الإستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة حلوان وجامعة بورسعيد.

وتأتي كل هذه الرعايات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف الأمن السيبراني كقوة دفاعية هامة ضمن استراتيجية مصر الرقمية لتأمين وحماية خصوصية البيانات الشخصية في خطة 2030. 

ومن المتوقع أن يكون المؤتمر بمثابة منصة فريدة تجمع كبار خبراء الأمن السيبراني في العالم وشركات التكنولوجيا والمسؤولين الحكوميين لمناقشة أحدث التطورات في مجال الأمن الرقمي وتحديد مستقبل الأمن السيبراني في مصر والشرق الأوسط على المستويين الفردي والمؤسسي وإحراز تقدم حقيقي على كافة الأصعدة.

 

ويعتبر مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات (CDIS-EGYPT) الحدث الأول من نوعه فى مصر لتسليط الضوء على الوضع الراهن ومستقبل الأمن السيبراني محليًا ودوليًا ويستهدف المؤتمر مناقشة أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال الأمن السيبراني، وتأثير الهجمات الإلكترونية على القطاعات والصناعات المختلفة، وكيفية مجابهتها وبناء استراتيجيات مرنة للأمن السيبراني لتأمين البنية التحتية المعلوماتية بشكل متكامل. 

ومن المتوقع ان يجمع المؤتمر كبار المسؤولين التنفيذيين وخبراء الأمن السيبراني والمهنيين من مختلف الصناعات لمناقشة مستقبل الأمن السيبراني وكيفية حماية مؤسساتهم من التهديدات السيبرانية.

كما يستهدف مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT كافة المهتمين بقطاع الأمن السيبراني بدءًا من الطلاب وحديثي التخرج المهتمين بالتخصص في هذا المجال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وخبراء الأمن السيبراني والاستخباراتي، مديري أمن المعلومات ورؤساء أقسام المعلومات وكبار ضباط الأمن وكبار التقنيين، بالإضافة إلى رواد صناعة الأمن السيبراني والاستخباراتي والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار، بجانب اطلاق الشركة المصرية للاتصالاتWE هاكاثون خاص بريادة الأعمال  تحت رعاية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EG-CERET،  والذى يهدف إلى ابتكار حلول تكنولوجية متقدمة تهدف إلى تطوير صناعة الأمن السيبرانى فى مصر و الوطن العربى ورفع الوعى بأهميتها.

وبهذه المناسبة، صرح محمد الصعيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ترايتك للتقنية والحلول المتقدمة، التي تترأس تحالف الشركات المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT، "يأتي المؤتمر والمعرض تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلي رقمنة الدولة واستراتيجية مصر للتحول الرقمي، بالإضافة إلي أن الدولة المصرية تحرص علي لعب دور محوري وهام لدعم مبادرات رواد الاعمال والطلاب كافة المهتمين بقطاع الامن السيبراني."

 كما أضاف الصعيدي، لقد حظي المؤتمر والمعرض ليس فقط علي اهتمام محلي ولكن حظي علي اهتمام إقليمي ودولي مما يضع مصر علي خريطة المؤتمرات العالمية، حيث من المقرر ان يستضيف المؤتمر عدد من كبار خبراء الامن السيبراني في العالم، كما سيستضيف المؤتمر الاجتماع الدوري للمجموعة الإقليمية للمنطقة العربية بالاتحاد الدولي للاتصالات، ونحن على ثقة بأن هذا المؤتمر سيساهم بشكل كبير في نمو السوق المحلي والتقدم الشامل للدولة في مجال الأمن السيبراني تحقيقًا لرؤية الدولة لخلق مشهد رقمي آمن ومزدهر لمصر بالشرق الأوسط وأفريقيا."

 

وقد حرصت شركة ترايتك للتقنية والحلول المتقدمة – بالتعاون مع عدد من الشركاء الموثوق بهم وهم شركة بي دبليو سي للإستشارات الدولية وهي الشريك المعرفي للمؤتمر، وشركة ايفنت هاوس، وشركة بيريز كوميونيكيشن وشركة برانديت كايرو – للعمل علي تنظيم المؤتمر استمرارًا لهذه الجهود ولجمع المتخصصين في الأمن السيبراني والخبراء وصناع القرار من القطاعين العام والخاص. كما يوفر هذا الحدث فرصة استثنائية للعديد من شركات التكنولوجيا الناشئة لعرض مهاراتهم، مع تعزيز الابتكار وتطوير صناعة الأمن السيبراني في مصر.

المالية التعليم العالي وزارة التعليم الكهرباء القطاع الخاص المصرية

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