بلاش تستخدمها بالكحك.. تحذير من نوع سمنة يباع بالأسواق

تلجأ الكثير من ربات المنزل إلي عمل الكعك في المنزل أو شرائه من الخارج وقد تستخدم الكثيرات منهم السمن النباتي بدلا من السمن البلدي .

ولكن أكدت أخصائية التغذية اميمة محمود ان من المعروف عن "السمن النباتي" انها من الزيوت المهدرجة الممنوعة في الأغذية بشكل نهائي .

وذلك تماشيًا مع إستراتيجية منظمة الصحة العالمية التي أطلقتها مؤخرًا.

حيث أثبتت الدراسات أضرار السمن النباتي والزبدة النباتية على الصحة.

وللتوضيح فإن السمن النباتي أو الزبدة النباتية عبارة عن زيوت سائلة في درجة الحرارة العادية، لكن في المصانع يتم إضافة ذرات من الهيدروجين لها لتصبح مشبعة بالدهون، وتتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة الجامدة(السمن او الزبدة)

وهذه العملية تسمى بالهدرجة ، ثم بعد ذلك و أثناء التصنيع يتم اضافة النكهات والروائح الصناعية فتجعل نكهتها وكأنها سمن طبيعي بلدي أو فلاحي كما يقال في الإعلانات

عملية الهدرجة هذه للزيوت لها أضرارها على الصحة

*أضرار السمن النباتي والزبدة النباتية:

١- رفع نسبة الدهون في الجسم، خاصة الدهون الثلاثية والكوليسترول

٢-تقلل نسبة الدهون المفيدة التي يحتاجها الجسم.

٣-زيادة مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين.

٤-زيادة التعرض للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

٥- تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

٦- تزيد من فرص احتمالية الإصابة بالنوع الثاني من السكر، لأنها تؤدي لتراكم الدهون في الجسم والسمنة وهى من الأسباب الرئيسية للإصابة بالسكري من النوع الثاني

٧- ترتبط هذه الزيوت بشكل مباشر بحدوث مرض السرطان

نصيحتنا لكم هو الابتعاد عن هذه الزيوت المصنعة والإعتماد على الزيوت الطبيعية في الطبخ مثل :

١- السمن البلدي الحيواني الطبيعة بنسبة لا تتجاوز ١٠ ٪؜ من الوجبة

٢-زيت الزيتون

٣-زيت جوز الهند

