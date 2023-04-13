عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة بنها تنظم زيارة طلابية للمنطقة الاستثمارية بالمحافظة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها عن فعاليات الزيارة الميدانية التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارة التربية العسكرية بالجامعة ، بالتعاون والتنسيق مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، ضمن مبادرة " شوف بنفسك" ، لتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها والتي تعد صرحًا عملاقًا، يضم داخله عشرات الوحدات الصناعية والمخازن والخدمات اللوجستية .

محافظ القليوبية يبحث سبل تفعيل الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

تجهيز الحدائق وفتح المتاحف.. تعليمات مشددة لرفع حالة الطواريء لاستقبال أعياد الربيع بالقليوبية

وقدم الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة ، الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية ممثلة في الهيئة الهندسية ، على جهودها المبذولة في تنفيذ المشروعات القومية الضخمة التي تقام على أرض محافظة القليوبية ، مضيفاً أن هذه الزيارة جاءت ضمن سلسلة الزيارات التي تنظمها الجامعة بالتنسيق مع العقيد محمد ثروت مدير إدارة التربية العسكرية ، في إطار مبادرة (شوف بنفسك)، والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوعية شباب الجامعات بالمشروعات القومية والجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.


وأكد الدكتور جمال سوسه على أهمية تعريف الشباب وطلاب الجامعة بالانجازات الكبيرة والمشروعات القومية الكبرى التى تتبناها القيادة السياسية وتحققت على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة والتى تمثل رصيداً جديداً لمستقبل الأجيال القادمة ، مشيرا إلي تفعيل الجامعة للزيارات الطلابية للمشروعات القومية العملاقة فى مختلف القطاعات لأثرها البالغ في تعزيز قيم الانتماء للوطن وخلق جيل جديد من الشباب واع بحجم الإنجاز الذي يتحقق لبناء الجمهورية الجديدة.


كما أكد رئيس جامعة بنها على أن المشروعات القومية الجديدة التى يتم تنفيذها على أرض الواقع قد أعادت تشكيل خارطة مصر التنموية وساهمت في دفع الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.


من ناحية أخرى استمع الطلاب خلال الزيارة إلى عرض شامل للمشروع وأهميته ومراحل تنفيذه ، معربين عن سعادتهم بزيارة مشروع المنطقة الاستثمارية ببنها ، وفرص العمل التى يوفرها هذا النوع من المشاريع للشباب والخريجين.


الجدير بالذكر أن المنطقة الاستثمارية ببنها تم إنشاؤها بقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة ٢٠١٦، وتم تخصيصها للصناعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة المكملة لها فى مجال الصناعات الغذائية والزراعية، وتبلغ مساحتها ٤٦ فدانًا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، وتضم ١٤٧ وحدة صناعية، بمساحة تتراوح بين ٢٤٠ و٣٦٠ مترًا مربعًا للمشروع الواحد، وكاملة التشطيب بالمرافق كهرباء ومياه وصرف صحى وصناعي و اتصالات وإنترنت ، وتتضمن المنطقة العديد من مراكز الخدمات للمستثمرين ومعارض ومنافذ بيع ودور عبادة وأماكن انتظار سيارات.

336320178_945028403310223_3216913115961958273_n (1)
336320178_945028403310223_3216913115961958273_n (1)
336320178_945028403310223_3216913115961958273_n
336320178_945028403310223_3216913115961958273_n
336322325_2844837152313091_3201257846552511276_n
336322325_2844837152313091_3201257846552511276_n
336361129_801071748020740_9136638552515119940_n
336361129_801071748020740_9136638552515119940_n
336656738_1266895294247883_4260599346786506776_n
336656738_1266895294247883_4260599346786506776_n
337413648_1242294106725676_7513860804934302982_n
337413648_1242294106725676_7513860804934302982_n
341082021_619237153405170_7734976879514693354_n
341082021_619237153405170_7734976879514693354_n
341083827_1393604721439366_4909124804525108283_n
341083827_1393604721439366_4909124804525108283_n
341140940_563511089238640_5392957876514757477_n
341140940_563511089238640_5392957876514757477_n
341275838_3321518251446608_7618726049070724788_n
341275838_3321518251446608_7618726049070724788_n
بنها المشروعات القومية الكبرى محافظة القليوبية جامعة بنها القيادة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المادة 24 أنصفته.. فيفا يصدم نادى الزمالك في أزمة غرامة كهربا

الدولار في النازل|هزة قوية تضرب الأخضر عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

الحديد رخص والأسمنت نزل|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد هبوط الدولار

نادي أوروبي يقدم عرضا رسميا لنجم الأهلي .. واللاعب يوافق

تصرف اليوم ولمدة 5 أيام.. الحكومة تعلن عن هدية للمواطنين قبل العيد

%80 من المبلغ.. شوبير يزف مفاجأة حول غرامة كهربا للزمالك

صرف مستحقات اللاعبين| أول قرار لمدرب الزمالك الجديد بعد وصوله مصر

إوعي تعملي كدا.. رد فعل مفاجئ لزوج جوري بكر على دور وداد

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يبحث سبل تفعيل الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

تجهيز الحدائق وفتح المتاحف.. تعليمات مشددة لرفع حالة الطواريء لاستقبال أعياد الربيع بالقليوبية

محافظ القليوبية : إقامة منطقة صناعية على مساحة 739 فدان بالخانكة

إلغاء الإجازات وتوفير الأدوية.. صحة القليوبية ترفع حالة الطوارئ لاستقبال أعياد الفطر والربيع

ترشيحاتنا

أنوشكا: وجود بطولات جماعية إضافة لصناعة الدراما.. وأتمنى تقديم عمل غنائي| حوار

كوريا الجنوبية تخطط لحرب جوية إلكترونية ضد بيونج يانج لتعطيل شبكة الدفاع الجوي

الدولار والاقتصاد العالمي.. كيف بدأت الحكاية وهل ستنتهي قريبًا؟.. تقرير

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات نهاية الأسبوع

يؤدي إلى نتائج كارثية .. أهمية استبدال فلتر زيت السيارة| تفاصيل

كيفية صلاة التهجد للنساء في المنزل.. عدد الركعات وأفضل وقت لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الصحة يتابع معدلات إنشاء وتطوير غرف الرعايات والحضانات بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

تحذير من تناول الفسيخ على الإفطار| يصيبك بمرض خطير

أبناء المؤسسة العسكرية الرياضية يحققون ذهبية كأس العالم للشباب لسيف المبارزة

فطارك عندنا: كفتة الحاتي وأرز بسمتي بالخضار والحلو رول الجلاش بالشوكولاتة

فيديو

تفاصيل أسعار الدولار اليوم ومفاجأة في الذهب | تغطية خاصة

موعد انتهاء الطقس السيئ وتحذير جديد من الأرصاد| تفاصيل درجات الحرارة

لافتات في الشوارع وشربات على المارة.. الاحتفالات تجوب مصر ببراءة جعفر العمدة

الحلقة 6 من مسلسلات النصف الثاني لرمضان l منى زكي تعذب مجاهد.. وسامي مغاوري يكشف سر دنيا سمير غانم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ