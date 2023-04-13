جامعة بنها تنظم زيارة طلابية للمنطقة الاستثمارية بالمحافظة

أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها عن فعاليات الزيارة الميدانية التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارة التربية العسكرية بالجامعة ، بالتعاون والتنسيق مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، ضمن مبادرة " شوف بنفسك" ، لتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها والتي تعد صرحًا عملاقًا، يضم داخله عشرات الوحدات الصناعية والمخازن والخدمات اللوجستية .

وقدم الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة ، الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية ممثلة في الهيئة الهندسية ، على جهودها المبذولة في تنفيذ المشروعات القومية الضخمة التي تقام على أرض محافظة القليوبية ، مضيفاً أن هذه الزيارة جاءت ضمن سلسلة الزيارات التي تنظمها الجامعة بالتنسيق مع العقيد محمد ثروت مدير إدارة التربية العسكرية ، في إطار مبادرة (شوف بنفسك)، والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوعية شباب الجامعات بالمشروعات القومية والجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.



وأكد الدكتور جمال سوسه على أهمية تعريف الشباب وطلاب الجامعة بالانجازات الكبيرة والمشروعات القومية الكبرى التى تتبناها القيادة السياسية وتحققت على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة والتى تمثل رصيداً جديداً لمستقبل الأجيال القادمة ، مشيرا إلي تفعيل الجامعة للزيارات الطلابية للمشروعات القومية العملاقة فى مختلف القطاعات لأثرها البالغ في تعزيز قيم الانتماء للوطن وخلق جيل جديد من الشباب واع بحجم الإنجاز الذي يتحقق لبناء الجمهورية الجديدة.



كما أكد رئيس جامعة بنها على أن المشروعات القومية الجديدة التى يتم تنفيذها على أرض الواقع قد أعادت تشكيل خارطة مصر التنموية وساهمت في دفع الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



من ناحية أخرى استمع الطلاب خلال الزيارة إلى عرض شامل للمشروع وأهميته ومراحل تنفيذه ، معربين عن سعادتهم بزيارة مشروع المنطقة الاستثمارية ببنها ، وفرص العمل التى يوفرها هذا النوع من المشاريع للشباب والخريجين.



الجدير بالذكر أن المنطقة الاستثمارية ببنها تم إنشاؤها بقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة ٢٠١٦، وتم تخصيصها للصناعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة المكملة لها فى مجال الصناعات الغذائية والزراعية، وتبلغ مساحتها ٤٦ فدانًا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، وتضم ١٤٧ وحدة صناعية، بمساحة تتراوح بين ٢٤٠ و٣٦٠ مترًا مربعًا للمشروع الواحد، وكاملة التشطيب بالمرافق كهرباء ومياه وصرف صحى وصناعي و اتصالات وإنترنت ، وتتضمن المنطقة العديد من مراكز الخدمات للمستثمرين ومعارض ومنافذ بيع ودور عبادة وأماكن انتظار سيارات.

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