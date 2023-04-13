تحذير خطير من مجلس الأمن الروسي بشأن خلايا نائمة وإرهابيين في القوقاز

اتهم نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، اليوم الخميس، الدول الغربية بالتحضير لخلايات نائمة من الإرهابيين والمتطرفيين في شمال القوقاز.

وقال باتروشيف، إن هذه الخلايا المسلحة في شمال القوقاز كثفت أعمالهما الدعائية والتجنيدية، مشيرا إلى أن لابد من تعزيز دور المؤسسات التعليمية في منطقة شمال القوقاز، وكذلك تعزيز الدور التربوي الوطني مع جيل الشباب.

وأوضح سكرتير مجلس الأمن الروسي، أن الشركات غير الحكومية الأجنبية التي تعمل على استقدام العمالة الوافدة تقوم التحريض على القومية والانفصالية والانقسام الديني والاجتماعي في شمال القوقاز.

وأشار إلى أن عدد الجرائم ذات الطابع المتطرف ارتفعت في شمال القوقاز بمقدار الثلث العام الماضي، لافتا إلى أن الأنجلو ساكسون وأتباعهم وراء انتشار الدعوات لأعمال الشغب والهجمات الإرهابية في شمال القوقاز.

كما أتهم باتروشيف الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة ضغوط على جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، في محاولة لإقحام المواطنين في العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأوضح أن محاولات نشر إمكانية تطبيق قواعد الشريعة بدلا من القوانين العلمانية في الوعي العام لا تزال مستمرة في مناطق شمال القوقاز الفيدرالية.