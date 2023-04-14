مايكروسوفت تطلق تحذيرا لمستخدمي windows 10.. اعمل تحديث بسرعة

أصدرت شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية تحديثًا جديدًا مهم جدا وحثت المستخدمين على سرعة تنزيل وتفعيل الـ Update حتى لا يتم اختراق أجهزتهم.

وفقا لموقع express، البريطاني، من خلال التحديث الجديد لمايكروسوفت تم إصلاح ما يقرب من 100 ثغرة في نظام Windows 10 النسخة الأكثر عرضة للهجمات السيبرانية، بدون التحديث الجديد.

إذا كنت تمتلك جهازًا يعمل بنظام التشغيل Windows 10 ، فمن الأفضل أن تقوم بتثبيت هذا التحديث في أسرع وقت ممكن من أجل حماية نفسك من محتالين الويب الذين يريدون سرقة بياناتك ومعلوماتك الشخصية.

Windows 10

أصدرت Microsoft التصحيح الخاص بها لنظام تشغيل ويندوز 10 في أبريل 2023 ، والذي حل ما مجموعه 97 مشكلة ثغرة أمنية يمكن للمتسللين استغلالها للتجسس عليك، أحدها كان ثغرة تهديد "يوم الصفر" التي تم استغلالها بشكل نشط.

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون معنى "تهديد يوم الصفر" الأمر ببساطة يعني يعني أن الخلل أو الثغرة الأمنية في النظام قد تم رصدها بالفعل من قبل المتسللين ويتم استغلالها بنشاط منذ لحظة تفعيل نسخة الويندوز لأن المطورين ما زالوا غير واعين بوجود هذه الثغرة.

تصنف Microsoft ثغرة أمنية على أنها "يوم الصفر" إذا تم الكشف عن المشكلة علنًا ، أو تم استغلالها بشكل نشط من قبل المجرمين ، في حين أن الشركة ليس لديها إصلاح رسمي متاح.

من بين هذه الثغرات البالغ عددها 97 في ويندوز 10، تم تصنيف سبعة منها على أنها "حرجة" وتسمح بتهكير الجهاز والتحكم فيه بالكامل عن بعد وبتنفيذ التعليمات البرمجية بالكامل دون موافقة مستخدم الجهاز.

هذا يعني أنه من الممكن أن يستخدم لصوص الإنترنت هذه الثغرات ليصلوا إلى كل المعلومات الحساسة على جهاز بما فيها معلوماتك المصرفية.