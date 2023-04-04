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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بديل الـ Password.. جوجل ومايكروسوفت وآبل تعتمد نظام مرور جديد

passkeys
passkeys

تنتشر بعض الأخبار منذ فترة طويلة عن انتهاء عصر كلمات المرور أو الـ password وأن الشركات في طريقها لاعتماد وسائل أخرى أكثر أمانا ودقة، والآن أصبحت كلمات المرور تعيش أيامها الأخيرة بالفعل مع اعتماد شركات آبل  Apple وجوجل  Google  ومايكروسوفت  Microsoft لمفاتيح المرور أو ما يسمى بالإنجليزية passkeys لتكون الوسيلة الأساسية للدخول إلى كل حساباتك، وبالتالي هي في طريقها لإلغاء نظام كلمات المرور المليء بالثغرات.

ما هي مفاتيح المرور passkeys؟

ووفقا لتقرير من موقع gizchina التقني، فإن معظم مستخدمي الإنترنت لا يعرفون الكثير عن موضوع مفاتيح المرور حتى الآن لأنها ما زالت ليست الوسيلة الشائعة للدخول إلى الحسابات، وكيف ستلغي كلمات المرور التقليدية التي أصبحت حاليا موضة قديمة؟، وتجلب التقنية البرمجية الجديدة عدد من المميزات التي يفتقدها نظام كلمات المرور، منها أمان شامل يضمن لك الخصوصية أكثر من أي وقت مضى، وهي تعتمد في الأساس على المقاييس الحيوية الخاصة بك، أي بصمة الأصابع أو التعرف على الوجه بدلا من الكلمات.

passkeys

وفي الطريقة التقليدية لحماية حسابك كنت تخترع كلمة مرور خاصة بك، يمكن أن تحمل اسمك أو بعض التواريخ المهمة بالنسبة لك، لكن مع النظام الجديد بدلاً من الاضطرار إلى إنشاء كلمة مرور لحسابك، سيتولى هذه المهمة تطبيق خاص بـ "المصادقة" authenticator وهو من سينشأ مفاتيح مرور، سوف تتلقاها إما على هاتفك المحمول أو على التابلت أو اي جهاز تختاره وهذه المفاتيح المشفرة تقوم بتوصيلك إلى حسابات الـ GMail أو حسابات مايكروسوفت الخاصة بك من خلال إدخال أرقام المفتاح.

تطبيق المصادقة يتطلب التحقق من شخصيتك قبل إرسال مفاتيح المرور، يمكن أن يكون ذلك من خلال إدخال كلمة مرور رئيسية أو القياسات الحيوية منها بصمات الأصابع أو التعرف على ملامح الوجه (Face ID أو Touch ID) ، مما يضيف طبقات من الأمان والراحة لا تتوفر في النظام التقليدي. باستخدام التعريف بالمقاييس الحيوية ، لا يتعين عليك تذكر كلمة مرور حتى تصل إلى حسابك، يكفي القياسات الحيوية الخاصة بك.

يتم تخزين مفاتيح المرور الخاصة بك بشكل آمن في مكتبة مغلقة خاصة بها، على غرار مدير كلمات المرور. 

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مفاتيح المرور هي المستقبل

وفي جوهر التقنية الجديدة للـ passkey ، مفتاح المرور هو طريق لإنترنت وحسابات أكثر أمانا وتضمن الحماية من القرصنة وعمليات سرقة البيانات الشخصية والمعلومات.

ووفقًا لكبير مسؤولي التكنولوجيا في مركز أمان الإنترنت، تعد مفاتيح المرور حائط الصد الأول والأساسي لعمليات التصيد الاحتيالي phishing وهو من أخطر أنواع الهجمات السيبرانية.

وتعمل كل شركات وادي السيليكون العملاقة وعلى رأسهم آبل Apple و مايكروسوفت Microsoft و Google ، حاليًا على تفعيل منصاتهم لدعم الـ Passkey وفقًا للمعايير التي طورتها رابطة الشبكة العالمية أو ما يعرف باسم أو منظمة W3C، وهي المنظمة الدولية المختصة بوضع المعايير لشبكة الويب.

جوجل آبل مايكروسوفت passkeys Apple Google Microsoft

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