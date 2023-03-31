جوجل تتحدى مايكروسوفت بنسخة محدثة من Bard

اعترف الرئيس التنفيذي لشركة جوجل سوندار بيتشاي Sundar Pichai ، بضعف إمكانيات روبوت الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة مؤخرا ووعد بتقديم نسخة متطورة من روبوت Bard بإمكانيات أعلى كثيرا من الحالية.

وقال بيتشاي خلال حديثه على بودكاست هارد فورك لصحيفة نيويورك تايمز: "سنقدم إصدارات أكثر تطورا قريبا جدا، ربما بدء إذاعة هذا البودكاست، يتزامن مع الترقيات المقدمة إلى Bard مع نماذج PaLM الأكثر قدرة في شركتنا، والتي يتوفر في النظام الجديد قدرات أكثر، سواء من ناحية الاستجابة أو الترميز ، وسيتمكن بارد في القريب العاجل من الإجابة على أسئلة الرياضيات بشكل أفضل.خلال الأسبوع المقبل ستكون التحسينات ملحوظة".

Google

وأشار بيتشاي إلى أن بارد يعمل على "نسخة خفيفة الوزن وفعالة من LaMDA" ، وهو نموذج لغوي يعمل بالذكاء الاصطناعي يركز على التفاعل مع المناقشات على غرار ما يقدمه ChatGPT وإن كان حتى الآن أقل تطورا، وأضاف بيتشاي: "في بعض النواحي أشعر وكأننا نمتلك سيارة سيفيك عالية الجودة ولكننا وضعناها في سباق مع سيارات أكثر قوة".

و يعتبر الرئيس التنفيذي لشركة جوجل أن النموذج اللغوي PaLM، بالمقارنة مع المستخدم حاليا في بارد وهو LaMDA، أكثر حداثة وقدرة، كما أنه أكبر حجمًا وتزعم Google أيضا أنه سيكون أكثر قدرة عند التعامل مع مهام مثل التفكير المنطقي ومشاكل الترميز.

وتم إصدار Bard رسميا للمستخدمين في 21 مارس، لكنه فشل في الحصول على الإشادة التي نالها منافسه ChatGPT من شركة OpenAI كما أنه لم يلفت الانتباه مثل روبوت الدردشة Bing chatbot من مايكروسوفت Microsoft الذي قدمته مع محرك Bing AI النسخة المحدثة المدعمة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

في اختبارات موقع The Verge التقني المتخصص فشل روبوت Bard في منافسة ChatGPT وجاء بصورة باهتة وغير جذابة بسبب قدرته المحدودة جدا. مثل كل روبوتات الدردشة ذات الأغراض العامة ، فهو قادر على الرد على مجموعة كبيرة من الأسئلة الموجهة له، ولكن تأتي إجاباته آلية أكثر بلا إبداع وبلا لمسة إنسانية في الردود وهي الميزة التي يختص بها ChatGPT، كما أن بارد يقدم بيانات غير صحيحة وغير موثوق بها.

وبرر بيتشاي محدودية قدرات Bard بأن الشركة تمشي في خطوات دمج وتطوير وسائل الذكاء الاصطناعي بحذر شديد: "بالنسبة لي ، كان من المهم عدم طرح إصدار عالي القدرات قبل أن نتأكد تمامًا من أن النسخة البدائية تعمل بشكل جيد"، وبالتالي تتخذ جوجل منحى تدريجي.

وناقش بيتشاي خلال لقائه مع الصحيفة الأمريكية المخاوف المتعلقة بالتطوير الهائل والسريع في الذكاء الاصطناعي الذي يتحرك بوتيرة سريعة جدا ربما تشكل تهديدًا للمجتمع. حذر الكثير من خبراء التكنولوجيا وعلى رأسهم إيلون ماسك المدير التنفيذي لـ "تويتر" من سباق الذكاء الاصطناعي الذي يدور حاليًا بين الشركات بما في ذلك OpenAI و Microsoft و Google.

الجدير بالذكر أن إيلون ماسك وكبار الباحثين في الذكاء الاصطناعي دعوا في خطاب مفتوح وموقع إلى التوقف لمدة ستة أشهر عن تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.