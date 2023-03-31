عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تتحدى مايكروسوفت بنسخة محدثة من Bard

Google
Google

اعترف الرئيس التنفيذي لشركة  جوجل  سوندار بيتشاي Sundar Pichai ، بضعف إمكانيات روبوت الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة مؤخرا ووعد بتقديم نسخة متطورة من روبوت Bard بإمكانيات أعلى كثيرا من الحالية.

وقال بيتشاي خلال حديثه على بودكاست هارد فورك لصحيفة نيويورك تايمز: "سنقدم إصدارات أكثر تطورا قريبا جدا، ربما بدء إذاعة هذا البودكاست، يتزامن مع الترقيات المقدمة إلى Bard مع نماذج PaLM الأكثر قدرة في شركتنا، والتي يتوفر في النظام الجديد قدرات أكثر، سواء من ناحية الاستجابة أو الترميز ، وسيتمكن بارد في القريب العاجل من الإجابة على أسئلة الرياضيات بشكل أفضل.خلال الأسبوع المقبل ستكون التحسينات ملحوظة".

Google 

وأشار بيتشاي إلى أن بارد يعمل على "نسخة خفيفة الوزن وفعالة من LaMDA" ، وهو نموذج لغوي يعمل بالذكاء الاصطناعي يركز على التفاعل مع المناقشات على غرار ما يقدمه ChatGPT وإن كان حتى الآن أقل تطورا، وأضاف بيتشاي: "في بعض النواحي أشعر وكأننا نمتلك سيارة سيفيك عالية الجودة ولكننا وضعناها في سباق مع سيارات أكثر قوة".

و يعتبر الرئيس التنفيذي لشركة جوجل أن النموذج اللغوي PaLM، بالمقارنة مع المستخدم حاليا في بارد وهو LaMDA، أكثر حداثة وقدرة، كما أنه أكبر حجمًا وتزعم  Google  أيضا أنه سيكون أكثر قدرة عند التعامل مع مهام مثل التفكير المنطقي ومشاكل الترميز.

وتم إصدار Bard رسميا للمستخدمين في 21 مارس، لكنه فشل في الحصول على الإشادة التي نالها منافسه ChatGPT من شركة OpenAI كما أنه لم يلفت الانتباه مثل روبوت الدردشة Bing chatbot من  مايكروسوفت  Microsoft الذي قدمته مع محرك Bing AI النسخة المحدثة المدعمة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

 في اختبارات موقع The Verge التقني المتخصص فشل روبوت  Bard في منافسة ChatGPT وجاء بصورة باهتة وغير جذابة بسبب قدرته المحدودة جدا. مثل كل روبوتات الدردشة ذات الأغراض العامة ، فهو قادر على الرد على مجموعة كبيرة من الأسئلة الموجهة له، ولكن تأتي إجاباته آلية أكثر بلا إبداع وبلا لمسة إنسانية في الردود وهي الميزة التي يختص بها ChatGPT، كما أن بارد يقدم بيانات غير صحيحة وغير موثوق بها.

في عصر الذكاء الاصطناعي.. كيف أخذت مايكروسوفت مكانة جوجل بعد ChatGPT

سنعيش للأبد بفضل الروبوتات النانوية.. قصة تنبؤ مهندس سابق بـ جوجل

وبرر بيتشاي محدودية قدرات Bard بأن الشركة تمشي في خطوات دمج وتطوير وسائل الذكاء الاصطناعي بحذر شديد: "بالنسبة لي ، كان من المهم عدم طرح إصدار عالي القدرات قبل أن نتأكد تمامًا من أن النسخة البدائية تعمل بشكل جيد"، وبالتالي تتخذ جوجل منحى تدريجي.

وناقش بيتشاي خلال لقائه مع الصحيفة الأمريكية المخاوف المتعلقة بالتطوير الهائل والسريع في الذكاء الاصطناعي الذي يتحرك بوتيرة سريعة جدا ربما تشكل تهديدًا للمجتمع. حذر الكثير من خبراء التكنولوجيا وعلى رأسهم إيلون ماسك المدير التنفيذي لـ "تويتر" من سباق الذكاء الاصطناعي الذي يدور حاليًا بين الشركات بما في ذلك OpenAI و Microsoft و Google. 

الجدير بالذكر أن إيلون ماسك وكبار الباحثين في الذكاء الاصطناعي دعوا في خطاب مفتوح وموقع إلى التوقف لمدة ستة أشهر عن تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

جوجل مايكروسوفت Bard سوندار بيتشاي روبوت Sundar Pichai البودكاست ChatGPT سيفيك OpenAI Microsoft Bing الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم الوداع.. المريخ السوداني يفجر مفاجأة قد تقلب الموازين بمجموعة الزمالك

حالته خطيرة.. نجل مطرب أمريكي شهير يسقط من الدور الخامس بمنزله

تبدأ من 20 لـ 25%.. توقعات بطرح شهادات إدخارية جديدة بعد رفع الفائدة

قرار عاجل من سلطنة عمان بحرمان الوافدين من العمل بهذه المهنة

محمد سعد يرد لأول مرة على فيديو خناقته المسرب داخل اللوكيشن

رامز جلال: أمير توفيق خلص الصفقة.. وإمام عاشور ضاحكا: ما أعرفشي

تُصرف غدا .. 3 هدايا من الدولة للموظفين والمعاشات بعد رفع الفائدة

تحذير عاجل من الأرصاد.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الدواجن والبانيه| أبرز أخبار اليوم

موضوعات متعلقة

أخف وزن جهاز 5G.. سعر جوال موتورولا Motorola Edge 30 في الإمارات

اعرف سعر تابلت لينوفو Lenovo Tab M10 في الإمارات

سعر وإمكانيات ساعة آبل Apple Watch Series 8 في الإمارات

في عصر الذكاء الاصطناعي.. كيف أخذت مايكروسوفت مكانة جوجل بعد ChatGPT

وان بلس تكشف عن تفاصيل هاتف Nord CE 3 Lite من الفئة المتوسطة

اتصال بالأقمار الصناعية.. مواصفات سامسونج Galaxy S24 المنتظر

صور أكثر احترافية.. تحديث أساسي من سامسونج لكاميرات Galaxy S23

سعر جوال Motorola Moto G13 في الإمارات

ترشيحاتنا

وزير الخارجية السوري في مصر غدا.. هل تحضر دمشق القمة العربية المقبلة؟

250 جنيها| التموين تكشف مفاجأة عن سعر الذهب الفترة المقبلة.. وتؤكد: “ماحدش يتسرع ويشتري”

رامز جلال يجبر أمام عاشور على الاعتذار للخطيب ويعلن: مساعدة كهربا في الغرامة

تشكيل المريخ لمواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

بالقوة الضاربة| الزمالك يعلن تشكيل مباراته أمام المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا

حادث مروع.. خروج قطارين عن مسارهما في سويسرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع تقلبات الطقس.. طعام يرفع المناعة في الإفطار

طريقة عمل قهوة عربي.. بمذاق لا يقاوم

السبب مضحك.. فيديو لـ بقرة تتظاهر بالنوم يحقق رواجا عبر تيك توك

أعراض اوع تستهين بها تنذر الإصابة بأمراض القلب

فيديو

هل لها علاقة بالسحر؟.. كشف لغز دمية داخل كفن معلقة على ظهر ميكروباص

حقيقة تعاقد برشلونة مع محمد صلاح .. تفاصيل بالفيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي..فيديو

درجات الحرارة تصل لـ 10| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ