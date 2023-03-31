عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

في عصر الذكاء الاصطناعي.. كيف أخذت مايكروسوفت مكانة جوجل بعد ChatGPT

Microsoft
Microsoft

لسنوات ظلت شركة "مايكروسوفت" علامة تجارية غير رائجة وبلا شعبية أو جاذبية للعملاء المستهدفين مع منتجات مثل  ويندوز  التقليدي ومحرك Bing و internet explorer المتصفح الذي لم يحقق أي نجاح، ظلت في منطقة رمادية، شركة كبيرة ولها اسم في وادي السيليكون ولكن على مستوى المستخدم العادي شركة بلا روح وبلا هوية تميزها وتجعلها تستقطب الاهتمام.

وفقا لتقرير موقع androidauthority، على عكس مايكروسوفت، استطاعت شركة جوجل المنافسة أن تستحوذ على اهتمام الشريحة المستهدفة من العملاء، وأن تكون ولاء كبير مع قاعدة جماهير شعبية لها من خلال منتجاتها الأكثر جاذبية وحيوية وتقدما، أبرزها نظام تشغيل أندرويد المستحوذ على سوق الهواتف بلا منافس وأيضا محرك بحث جوجل ومتصفح جوجل كروم الأكثر شعبية والأعلى أداء وسرعة مع ميزات لا تقدمها الشركات المنافسة.

Microsoft 

كل هذا على وشك التغيير، مايكروسوفت لن تبقى شركة في الظل، وجوجل لن تبقى على عرض النجومية بين شركات التكنولوجيا، والسبب بداية عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي AI الذي بدأ فعليا مع ظهور روبوت الدردشة ChatGPT من شركة OpenAI الناشئة المدعومة من مايكروسوفت، أصبح عام 2023 نقطة محورية في تاريخ الشركات العملاقة واستطاع روبوت ChatGPT أن يقلب الموازين كلها لصالح مايكروسوفت لأول مرة.

استطاعت شركة مايكروسوفت بدهاء وذكاء شديد أن "تقلب الطرابيزة" وتحول الأمور لصالحها مع رؤية مستقبلية أكثر ذكاء وتقدم من جوجل التي أصبحت متأخرة عنها بكثير ولم تستطع حتى الآن الدخول في منافسة حقيقة معها، بل تأخرت بحسب لغة البرمجيات إلى آلاف السنين الضوئية.

حاولت Google ظاهريًا استباق إعلان Microsoft خطوة دمج روبوتات ذكاء اصطناعي في منتجاتها سواء الأوفيس أو محرك بحث "بينج" وأعلنت بالفعل رسميا عن منافس ChatGPT وهو روبوت  Bard، ولكن خلال العرض التوضيحي القصير للشركة، تسبب الروبوت في إحراج جميع العاملين بها بعد أن أخطأ في الإجابة وتبين بالاستخدام أنه أقل بكثير في الإمكانيات من ChatGPT وأقل تطورا، هذه الخطوة المتعجلة أدت إلى انخفاض أسهم جوجل في البورصة.

تشير جهود Microsoft للذكاء الاصطناعي إلى أننا أمام شركة تأخذ نفس خطوات جوجل في بدايتها حيث تسير الأمور بوتيرة سريعة جدا دتخل مايكروسوفت، ولا تهدر أي وقت بل تتعجل وتسرع بإدماج برمجيات الذكاء الاصطناعي في كل منتجاتها، خلال الأسبوع الماضي كانت تعمل على إدماج DALL-E لتحويل النصوص الكتابية إلى صور من خلال تفعيل  Bing Image Creator مع محركها بينما على الجانب الآخر، تحاول Google اللحاق بها من خلال اختبارات على إصدار تجريبي لروبوت Bard ، بعد ستة أسابيع تقريبًا من إصدار Bing Chat.

مايكروسوفت تنافس جوجل وApple من خلال متجر تطبيقات خاص بها

مدير عام مايكروسوفت مصر: التكنولوجيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا

وفقا لتقرير موقع أندرويد بوليس، مايكروسوفت تسرع في خطوات الذكاء الاصطناعي لأن ليس لديها ما تخسره، هي بالفعل متخلفة كثيرا عن جوجل وبالتالي التمسك بقوة بأدوات الذكاء الاصطناعي تجربة لن تخسر فيها أي شيء بينما على الجانب الآخر، جوجل لديها الكثير من الممكن أن تخسره مع الدمج السريع للذكاء الاصطناعي، لديها قاعدة عملاء أوفياء وأدوات مثل أندرويد وجوجل كروم لها شعبية كبيرة جدا وعشاق وبالتالي التغيير في هذه المنتجات من الممكن أن يجعلها تخسر المستخدمين لصالح شركات أخرى.

تتعامل جوجل بصورة أكثر حذرا من مايكروسوفت فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي ومراحل دمجه، لدرجة أنها أعلنت صراحة أن روبوت Bard سيكون وسيلة مساعدة لبحث جوجل وليس بديلا وسيكون قائما بذاته.

الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت جوجل Bing internet explorer ويندوز الذكاء الاصطناعي التوليدي ChatGPT OpenAI Microsoft Bard Google DALL-E

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الليالى شديدة البرودة| مفاجأة غير متوقعة فى حالة طقس الأيام المقبلة

لمواجهة هيمنة الدولار.. مصر تتعامل بالجنيه مع 5 دول |ماذا يحدث

هعمل حفلة.. زوجة خالد الغندور تثير الجدل قبل لقاء الأهلى والهلال السوداني

الرئيس السيسي يوجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل أحمد عمر هاشم إلى مصر

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

حكم صيام رمضان على جنابة.. اعرف الرأي الشرعي

حقيقة طرح البنوك شهادات ادخارية بعائد 30% بعد قرار المركزي رفع الفائدة

انخفاض شديد.. ألمانيا توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

موضوعات متعلقة

سعر جوال Motorola Moto G13 في الإمارات

بطارية تستمر 3 أيام بشحنة واحدة.. سعر جوال HONOR X7a في الإمارات

تصميم وإمكانيات رائدة.. سعر جوال Honor X9a في الإمارات

كله بالذكاء الاصطناعي.. اعرف خصائص Windows 12 الجديدة .. فيديو

موبايل Realme C55 يحقق مبيعات قياسية في 5 ساعات فقط.. اعرف مواصفاته

ضربة جديدة لـ هواتف أندرويد..آبل تستخدم أقوى معالج في العالم مع iPhone 15

اختار بين ساعة أو سنة.. واتساب بمميزات جديدة للرسائل ذاتية التدمير

لمستخدمي أندرويد.. جوجل تكشف عن تصميم جديد لمحرك بحثها

ترشيحاتنا

عاصمة مصر الكبرى.. خبير آثار يكشف مفاجأة عن منطقة المطرية|خاص

دعاء التوبة من المعاصي والشهوات.. كلمات تغفر ذنوبك

بيان عاجل من نانسي بيلوسي بشأن قرار اتهام ترامب

"المالية" تزف بشرى للصحفيين بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا

دعاء السحور في رمضان.. هل ورد في الشرع الشريف ؟

بتنادي على الناس بقطعتين من البلاستيك .. مسحراتية رمضان العجوز تثير الإعجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا تفعل القهوة إذا تناولتها بعد الفطار

بتنادي على الناس بقطعتين من البلاستيك .. مسحراتية رمضان العجوز تثير الإعجاب

قرون وجلد أسود.. شاب يحول جسده لـ يصبح الإنسان الشيطان

علاقة مشروعة الحلقة 8.. رحلة ياسر جلال ومي عمر في أسوان | صور

فيديو

أنا حافظ القرآن والفن مش حرام.. تصريحات ماجد المصري في حبر سري

رشيد الحلقة 9.. أشرف عبد الغفور يعترف لـ محمد ممدوح ويمنحه ثورته

خاص.. جمال علام يكشف خطة الجبلاية لتطوير المنتخبات| فيديو

أعلى زيادة 1635.. موعد صرف معاشات أبريل| احسب هتقبض كام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ