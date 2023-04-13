هاكل وأشرب بيهم.. عمرو الليثي يهدي بائعة خضراوات مبلغ 8 آلاف جنيه

التقي الإعلامي "عمرو الليثى" بإحدى السيدات البائعات" للخضراوات" فى الشارع، فهى سيدة مكافحة وأنسه وعاملة على بيع "الجرجير والخس" فى الشارع" حتي لا تحتاج إلى مد يد العون من أحد ، فهى تجلب مبيعاتها من الجيزة، مضيفة أنها تسكن فى شقة إيجار.

ودعت خلال برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي "عمرو الليثي" المذاع على قناة "الحياة"، بالستر و الخير، مضيفا "عمرو الليثى" أنه من خلال لقائه بهذه السيدة، والنظر إلى صبرها وحالها وكيف انها تكافح من أجل "لقمة العيش" فالدرس المستفاد تعلم الصبر والكفاح والصبر والرضا والإيمان على طلب الرزق والسعي.



وكافأ "الليثي" السيدة بمبلغ “8 آلاف جنيه” مكافأة من برنامج "واحد من الناس" وتشجيعها على مواصلة حياتها بالجد والكفاح، قائلة "هاكل وأشرب بيهم".

ودعت "السيدة" للإعلامي عمرو الليثي، بالستر والصحة والخير والرضا وجبر الخاطر.