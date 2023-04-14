عقب نشر فيديوهات مخلة .. أول رد من عميد "نوعية بنها" بعد تزوير صفحة الكلية

حذرت كلية التربية النوعية بجامعة بنها، من وجود صفحة مزيفة تحت نفس المسمى «الصفحة الرسمية لكلية التربية النوعية- جامعة بنها» وتقوم بنشر أخبار كاذبة ومحتوى لا يتفق مع اخلاقيات المجتمع وان هذه الصفحة لا تنتمى إلى الكلية ولا الجامعة بأي حال من الأحوال.

ويأتي ذلك بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منشورات تحمل اسم كلية التربية النوعية وتقدم محتوى مخالف للعادات وتقوم بعرض ملابس داخلية وفيديوهات خليعة.



وأعلن الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الصفحة المزورة وإبلاغ مباحث الانترنت ضد الصفحة المزيفة، ويرجى توخى الحذر وعدم الالتفات لما يتم نشره بتلك الصفحة التي لا تمس الكلية بأي صلة.



وأكد عميد الكلية انه تم إبلاغ مباحث الانترنت فورا لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقدم صفحة تعليمية محتوى مخالف للعادات والتقاليد مؤكدا أن الصفحة المزيفة لا تمت للكلية لا من قريب أو بعيد بأي صلة.