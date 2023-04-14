أخبار التوك شو | أجرأ تصريحات لرضوى الشربيني عن زواجها الأول.. وبكري: أبو العينين تحمل تهديدات الإخوان بكل جسارة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المهمة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

بكري: أبو العينين تحمل تهديدات الإخوان بكل جسارة .. ورسالة صدى البلد الدفاع عن الثوابت الوطنية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن "قناة صدى البلد انشئت من 11 عاما تقريبا، بهدف واحد وأساسي، وهي كيف نستطيع أن نحمي هذا الوطن وأن نتصدى لكل المخاطر التي تحيق بنا، وعندما قام النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب بالتفكير في هذا المشروع لم يفكر فيه لدافع ذاتي أو أنه يريد قناة فقط له، ولكن الهدف الاساسي الدفاع عن ثوابت الدولة الوطنية، خاصة أن القناة كانت موجودة مع محاولات طمس الهوية المصرية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد"، أنه كان هناك قناعة تامة من رئيس مجلس ادارة القناة أن يتصدر كل وطني المشهد للدفاع عن الوطن، وأن يكون رقما مهما ضمن الأرقام الموجودة التي تتحمل مسئولية الدفاع عن هذا الوطن والدفاع عن كل قيادة شريفة تعمل من اجل هذا الوطن.

صحفي عراقي: مليون ونصف مواطن استشهدوا بسبب الاحتلال الأمريكي

أكد الكاتب الصحفي العراقي منتصر الزيدي، أن الدكتاتورية لا تجيز الاحتلال والقتل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حاصرت العراق لأكثر من 13 عاما.

وقال منتصر الزيدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن نصف مليون طفل ماتوا بسبب الحصار والغزو الأمريكي للعراق.

سامح شكري: علينا تكثيف الجهود لمنع الاعتداء على الحقوق الفلسطينية

قال سامح شكري وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره التركي بمدينة أنقرة اتفقنا على استمرار هذه الوتيرة السريعة في الاتصال بين البلدين بسبب الفوائد التي تنتج عنها من نتائج تؤدي الى مزيد من التفاهم والاتفاق على الخطوات التي يتطلب منا اتخاذها.

وتابع سامح شكري انهم قد اتفقوا على إطار زمني محدد يتم في خلاله الارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية وسوف يتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب في اطار التحضير لعقد قمة على مستوى رئيسين البلدين لتتويج المسار الذي تم البدء فيه الذي سيكون انطلاقة جديدة لهذه العلاقة.

وزير الخارجية التركي: نسعى لزيادة التبادل التجاري مع مصر إلى 15 مليار دولار

أكد مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، أن هناك زيارات متبادلة مع مصر، مشيرا إلى أن بلاده نشعر بالامتنان، وترغب بفتح صفحة جديدة مع مصر بمشاريع مشتركة وقصص نجاح.

وقال مولود تشاووش أوغلو، خلال تصريحات على هامش مؤتمر مع وزير الخارجية سامح شكري، حققنا خطاوت ملموسة فيما يتعلق بتعيين السفراء، مؤكدا “سنخطو خطوات ملموسة في هذا الجانب”.

هل التعاملات البنكية حرام؟.. مفتي الجمهورية يحسم الجدل

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن المعاملات البنكية تعد من باب العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، وليس من باب القروض التي تجر النفع المحرم.

وقال المفتي، خلال لقائه ببرنامج “كل يوم فتوى”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، ان تلك المعاملات البنكية، لا علاقة لها بالربا، وهي جائزة شرعًا؛ أخذًا بما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر.

هتجوزه تانى.. أجرأ تصريحات لرضوي الشربيني عن زواجها الأول

صرحت الإعلامية "رضوي الشربيني" بأنها لم تندم على زواجها التى أثمرعنه "بناتها" قائلة :" لو عاد بيه الزمن هتجوزه برده"، مضيفة أنها كانت مدركة انها محبة لهذا الشخص ولكنها ادركت بمرور الوقت إنه ليس حب، بل إعجاب شديد جدا بالشخص.

وأعلنت "رضوي" خلال لقائها ببرنامج" انا والقناع" المذاع على فضائية "الحياة" تقديم الإعلامية" منى عبد الوهاب" إنها لم تندم على زواجها، مؤكدة إنها لا تستطيع أن تتزوج “بدون حب”.

بعتتلي رسالة وداع ومش قادر افتحها.. محمد على خير متأثرًا بوفاة والدته

وجه شيخ العرافين، سؤالًا للإعلامي محمد على خير، حول تفاصيل الرسالة الموجودة على هاتفه ولا يرغب في مسحها ابدًا، ليرد محمد علي خير قائلًا: "دي رسالة من والدتي رحمة الله عليها قبل ما تموت ومازلت محتفظ بيها على موبايلي ومش عايز افتحها"



وقال "علي خير" في حواره لبرنامج "العرافة" والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على فضائية "المحور" و"النهار" اليوم"الرسالة الأخيرة من أمي كانت رسالة وداع يعني، أول سطرين أشكرك يا ابني وما معناه أنها حاسه أن أيامها خلاص قربت يعني".

غادة إبراهيم ترفض الاعتذار لـ بوسي شلبي بـ رامز نيفرإند: والله ما هعتذر

وقعت الفنانة غادة إبراهيم ضحية برنامج “رامز نيفر إند”، المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر".

وتعرضت غادة إبراهيم لمقلب المطعم المعلق، حيث تعرضت إلى العديد المواقف الصعبة، منها رامز جلال بإطعامها “أكل حار للغاية لم تتحمله”.

وطالب رامز جلال من غادة إبراهيم الإعتذار لبوسى شلبى، ولكنها ردت قائلة:" والله ما هعتذر".

مي كساب : أوكا ممشيني بطاقم حراسة .. بيخاف عليا وأنا غيورة جدا

أكدت الفنانة مي كساب، أن زوجها محمد أوكا يلزمها بوجود طاقم حراسة معها في اي مكان، معقبة: "بيخاف عليا وبميخلنيش أسوق العربية".



وأضافت "كساب"، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يرفض أن تذهب في أي مكان بمفردها، كما أنه يمنعها من قيادة السيارات وهو يحب الحرية جدًا.

محمد نجاتي: ضد الحكومة من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية

علق الفنان محمد نجاتي على مشاركته في فيلم ضد الحكومة بطولة الفنان الكبير أحمد زكي وعفاف شعيب، قائلا: إنه من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية وغير قوانين".



وأشار الفنان محمد نجاتي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن حياته الشخصية مليئة بالذكريات المؤلمة والكبوات، وهناك أيضا ذكريات جميلة تتمثل في مشاركتي في العديد من الأعمال الفنية مع نجوم كبار ونخبة من المخرجين والمؤلفين الكبار.