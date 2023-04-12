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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كفاية ارحموني|محمد علي خير يحرج بسمة وهبة: بكيتي ليه لما محمد فؤاد غنى؟

محمد علي خير وبسمة
محمد علي خير وبسمة وهبة

حلّ الإعلامي محمد علي خير، ضيفاً على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة " المذاع على قناة "المحور".

 

محمد علي خير: خبرتي 35 سنة في الإعلام وأنا قائد رأي صوتي مسموع

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ووجّه الإعلامي محمد علي خير، سؤالًا لـ بسمة وهبة قائلا: "ليه بكيتي لما محمد فؤاد قام بالغناء في برنامجك".

 

وردت بسمة وهبة: "أنا مش هرد عليك وكفاية ارحموني من الموضوع ده".

 

وتابع محمد علي خير: "كانوا بيقولوا إنك غاوية تريند وعملتي كده عشان تركبي التريند.. هتردي تقولي ايه".

 

وفي سياق متصل قال محمد علي خير :"دوري كإعلامي نقل شعور المواطنين للدولة والمسئولين".

 

وتابع :"خبرتي 35 سنة في الإعلام، وأنا قائد رأي وصوتي مسموع ولله الحمد، والناس بتنقل كلامي، وأنا مش غاوي تريند، ولكنني مؤثر".

محمد على خير بسمة وهبة العرافة محمد فؤاد اخبار التوك شو

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