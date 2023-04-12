كفاية ارحموني|محمد علي خير يحرج بسمة وهبة: بكيتي ليه لما محمد فؤاد غنى؟

حلّ الإعلامي محمد علي خير، ضيفاً على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة " المذاع على قناة "المحور".

ووجّه الإعلامي محمد علي خير، سؤالًا لـ بسمة وهبة قائلا: "ليه بكيتي لما محمد فؤاد قام بالغناء في برنامجك".

وردت بسمة وهبة: "أنا مش هرد عليك وكفاية ارحموني من الموضوع ده".

وتابع محمد علي خير: "كانوا بيقولوا إنك غاوية تريند وعملتي كده عشان تركبي التريند.. هتردي تقولي ايه".

وفي سياق متصل قال محمد علي خير :"دوري كإعلامي نقل شعور المواطنين للدولة والمسئولين".

وتابع :"خبرتي 35 سنة في الإعلام، وأنا قائد رأي وصوتي مسموع ولله الحمد، والناس بتنقل كلامي، وأنا مش غاوي تريند، ولكنني مؤثر".