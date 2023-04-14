بكري: أبو العينين تحمل تهديدات الإخوان بكل جسارة .. ورسالة صدى البلد الدفاع عن الثوابت الوطنية .. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن "قناة صدى البلد انشئت من 11 عاما تقريبا، بهدف واحد وأساسي، وهي كيف نستطيع أن نحمي هذا الوطن وأن نتصدى لكل المخاطر التي تحيق بنا، وعندما قام النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب بالتفكير في هذا المشروع لم يفكر فيه لدافع ذاتي أو أنه يريد قناة فقط له، ولكن الهدف الاساسي الدفاع عن ثوابت الدولة الوطنية، خاصة أن القناة كانت موجودة مع محاولات طمس الهوية المصرية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد"، أنه كان هناك قناعة تامة من رئيس مجلس ادارة القناة أن يتصدر كل وطني المشهد للدفاع عن الوطن، وأن يكون رقما مهما ضمن الأرقام الموجودة التي تتحمل مسئولية الدفاع عن هذا الوطن والدفاع عن كل قيادة شريفة تعمل من اجل هذا الوطن.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، لم نسع للنزول بخطابنا إلى مستويات مرفوضة وكان هدفنا كيف نتفق على الثوابت، والعمل على الناس بالمخاطر، كما لم يتم استضافة الناس الذين يشككون في مؤسسات الوطن وكان دافعنا أن "الخلاف على الوطن خلاف محرم، ولم يكن لنا خطة ممنهجة الا الوطن وخطتنا الدفاع عن الوطن وددخلنا معارك كثيرة وكنا في قلب المعركة.

وأشار مصطفى بكري إلى أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تحمل الكثير خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وتصدى للتهديدات بكل جسارة.



أكتر من محاولة لاغتيالنا



واستكمل مقدم برنامج "حقائق وأسرار" حديثه قائلا “احنا مع الناس والغلابة ومع اهلنا واحنا من تراب ها الوطن ، وياما اكتشفت أكتر من محاولة لاغتيالنا وخطنا هو سليم لأنه خط الوطن”.