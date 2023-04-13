محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد

زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء اليوم الخميس مقر الكنيسة الكاثوليكية بشارع الدري بالجيزة لتقديم التهنئة الي الأقباط الكاثوليك بمناسبه عيد القيامة المجيد ويرافقه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وكان فى استقباله نيافة الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف .

وقدم محافظ الجيزة في كلمته التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد داعيا الله أن يعيدها على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما جاء في كلمه محافظ الجيزة " أن الشعب المصري يعيش حاليا مناسبات دينية معا تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معانى التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن .

وأكد محافظ الجيزة، خلال كلمته على وحدة نسيج الشعب المصرى، مشيراً إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هى ثوابت فى عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أى محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

رافق المحافظ خلال زيارته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام و محمد نور السكرتير المساعد وعدد من أعضاء مجلس النواب وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة و ذكي سلام رئيس حي جنوب واشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم واحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب وسامح العشماوي مدير مديرية الشئون الصحية وأسعد مناوي مدير مديرية الزراعة وممثل مديرية الأوقاف.