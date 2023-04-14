بكري يكشف تفاصيل اجتماع "مجلس النقابة" مع النواب الصحفيين لمناقشة قضايا المهنة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مجلس نقابة الصحفيين عقد اجتماعا مع 20 من الصحفيين النواب سواء بمجلس النواب والشيخ، مما يعني أن هناك سبل التعاون بين مجلس النقابة والنواب الصحفيين وخاصة المجال التشريعي والخدمي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هذا الاجتماع أحيي عليه نقيب الصحفيين هي بداية لسلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع كافة الأطراف المعنية.

مواجهة الكيانات الوهمية

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار"، أن الهدف من هذا الإجتماع مناقشة القضايا المتعلقة بالمهنة، والقوانين المتعلقة لها، خاصة البيئة التشريعية المتعلقة بالعمل الصحفي، قوانين تنظيم الصحافة والاعلام والحر بقضايا النشر ومواجهة الكيانات الوهمية.