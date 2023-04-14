قرار عاجل من وزير الدفاع الأمريكي بعد أزمة تسريب الوثائق السرية

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه أصدر تعليماته إلى وزارته بمراجعة آلية الوصول إلى بيانات المخابرات الأمريكية لمنع تسريبات جديدة.

وأضاف أوستن: "بصفتي وزير الدفاع، لن أتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية ضرورية لحماية أسرار بلادنا. وفي هذا الصدد، أوعز إلى وكيل وزارة الدفاع للاستخبارات والأمن بمراجعة وصولنا إلى المعلومات الاستخباراتية وإجراءات المساءلة والرقابة داخل الوزارة من أجل تأكد من عدم تكرار مثل هذه الحوادث".

كما شكر وزير الدفاع الأمريكي، وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي على الاحتجاز السريع لمشتبه به في قضية تسريب وثائق البنتاجون السرية.

وقال أوستن: "أتعهد بالدعم والتعاون الكاملين من وزارة الدفاع في تحقيق وزارة العدل".

اعتقال المشتبه به في تسريب وثائق البنتاجون

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، اعتقال المشتبه به في تسريب وثائق البنتاجون السرية.

من جانبه، أعلن وزير العدل الأمريكي، ميريك جارلاند، اليوم الخميس، اعتقال جاك تيكسيرا المشتبه به في تسريب وثائق البنتاجون السرية.

وقال جارلاند، إن “المشتبه فيه بتسريب وثائق البنتاجون السرية سيحقق معه في محكمة بوسطن”.

وأضاف: “سنوجه تهم إفشاء السرية عن وثائق البنتاجون للمشتبه به جاك تيكسيرا”.

عقوبة 10 سنوات عن كل جرم

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن جاك تيكسيرا، المشتبه به في تسريب وثائق البنتاجون السرية، سيمثل غدا أمام محكمة مختصة في بوسطن.

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بأن المشتبه به في تسريب وثائق البنتاجون السرية، جاك تيكسيرا، قد يواجه تهما تصل لـ 10 سنوات عن كل جرم.

وأكدت أن “المشتبه به في تسريب وثائق البنتاجون ستوجه إليه تهم إلحاق الضرر بـ أمريكا”.