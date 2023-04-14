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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يمنع احتياج الفريق لمهاجم ... تعليق صادم من نجم الزمالك بشأن تألق ناصر منسي

صدى البلد

أكد نجم الزمالك السابق أن المستوى المميز الذى يظهر عليه ناصر منسى طمأن الجماهير، لكن ذلك لا يمنع حاجة الفريق الأبيض لمهاجم سوبر آخر.


وأوضح نصار في تصريحات مع شبانة لبرنامج بوكس تو بوكس على فضائية ETC: "ناصر منسى مهاجم مميز وأجاد استغلال الفرصة، لكن الزمالك فريق ينافس على أكثر من جبهة ويحتاج إلى أكثر من مهاجم".


وأكد نصار أن انتصارات الزمالك المتتالية تحت قيادة مديره الفني المؤقت مدحت عبد الهادى، كان لمنسى بضمة فيها بعد بالفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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