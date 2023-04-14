مسلسل ضرب نار الحلقة 22.. زواج أحمد العوضي ونوسة

شهدت الحلقة 22 من مسلسل ضرب نار العديد من الاحداث المثيرة والهامة. وشهدت الحلقة زواج أحمد العوضي ونوسة ؛ في المشهد الذي تصدر التريند اليوم .

كما واجه الكوماندا الزيات ـ أحمد بدير، وطلب منه الابتعاد عن طريقه، بعد تعاقده مع جون، إذ حذره من التعرض له في أي وقت، وأكد له الكوماندا أنه مازال مدينًا بالفضل له، بسبب مساعدته له بعد خروجه من السجن.



ضرب نار . موعد المسلسل :

ويذاع مسلسل ضرب نار عبر قناة اون في الساعة ١٠ مساء .

ضرب نار ..أبطال المسلسل :

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

مسلسل ضرب نار:

مسلسل «ضرب نار» الحلقة الأولى تدور أحداثها في إطار اجتماعي صعيدي حول شاب يدعى جابر الكوماندا يأتي من سوهاج إلى مصر ويتعرض للعديد من الضغوطات.