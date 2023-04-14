مسلسل ضرب نار الحلقة 22.. شقيق مهرة في ورطة كبيرة بسبب المخدرات

شهدت الحلقة 22 من مسلسل ضرب نار ؛ أحداثا هامة ومثيرة . افتتحت مهرة مصنعها الخاص، وبدأت في تحضيرات البضائع واللوجو الخاص بها، للمنافسة في الأسواق، وأثناء ذهابها مع صديقتها تجد يمنى ـ زوجة زيدان الأولى رفقة رجل آخر فتصورها.



اما طارق شقيق مهرة يتعرض هو الآخر لأزمة في الحلقة 22 من ضرب نار، حيث تتعرض عشيقته لوعكة صحية، تستلزم دخولها غرفة العناية المركزة على الفور، وينتج عن تلك الواعكة وفاة جنينهما، كما يستعين طارق بـ مهرة، ويطلب منها عدم التخلي عن حبيبته، ولكنه يتركها في المستشفى ويهرب، حتى لا يتم حبسه هو الآخر، لتعاطيه للمخدرات.

ضرب نار . موعد المسلسل

ويذاع مسلسل ضرب نار عبر قناة اون في الساعة ١٠ مساء .

ضرب نار ..أبطال المسلسل

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

مسلسل ضرب نار:

مسلسل «ضرب نار» الحلقة الأولى تدور أحداثها في إطار اجتماعي صعيدي حول شاب يدعى جابر الكوماندا يأتي من سوهاج إلى مصر ويتعرض للعديد من الضغوطات.