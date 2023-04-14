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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد واقعة الاعتداء الأخيرة.. ماذا قال محمد صلاح عن ماني؟

محمد صلاح وماني
محمد صلاح وماني

تسببت واقعة الاعتداء النجم السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ على زميله الألماني ليروي ساني في إثارة اهتمام وسائل الإعلام العالمية، التي تناولت تفاصيل الحادثة والعقوبة التي فرضها النادي البافاري على ماني.

لم تكتف الصحف العالمية بسرد تفاصيل واقعة الاعتداء، بل سلطت الضوء على علاقة محمد صلاح وماني خلال لعبهما سويا في فريق ليفربول قبل انتقال الأخير إلى بايرن ميونيخ.. فماذا قال النجم المصري عن السنغالي؟

واقعة اعتداء ماني على ساني

ذكرت التقارير العالمية، أن ساني أساء لماني بكلمة عنصرية، ما دفع الأخير إلى ضربه في فمه، في وقت كان ماني يحزن على وفاة أحد أقاربه.

جاء ذلك عقب مباراة الفريق البافاري مع نظيره مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف نظيفة.

ويلتقي الفريقان، الأربعاء القادم، في لقاء الإياب، على ملعب أليانز أرينا، لكن العودة في النتيجة تبدو صعبة، بعد الأداء الذي قدمه مانشستر سيتي في لقاء الذهاب.

وأهدر ليروي ساني انفرادًا صريحًا عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف، قبل أن يسجل الفريق الإنجليزي هدفين، بينما دخل ساديو ماني كبديل خلال اللقاء.

وقرر بايرن ميونخ تغريم ماني واستبعاده من مباراة هوفنهايم في الدوري الألماني بعد اعتدائه على ساني.

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ماذا قال صلاح عن ماني؟

أبرزت صحيفة "ميرور" البريطانية العلاقة بين ماني وزميله المصري محمد صلاح، حيث ذكرت واقعة حدثت بينهما في أغسطس 2019، عندما انفعل ماني على صلاح لأنه لم يمرر له كرة في مباراة ليفربول ضد بيرنلي.

وأضافت أن هذا الخلاف لم يؤثر على صداقتهما، وأنهما ساهما في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للريدز.

ونقلت الصحيفة عن ماني قوله في حوار سابق: "كانت لدينا خلافات في بعض الأحيان، لكن ما زال من دواعي سروري أن ألعب بجانبه لأنني أشعر أننا متفاهمان في لعب كرة القدم".

كما نشرت رسالة صلاح لـ ماني على إنستجرام عند رحيله عن ليفربول: "لقد كانت رحلة رائعة! شكرًا لك على كل الأوقات الجيدة وأتمنى لك كل التوفيق في مغامرتك الجديدة! سنفتقدك جميعًا".

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