ضرب زميله.. بايرن ميونخ يعاقب ساديو ماني بقرار جديد

أكد تقرير صحفي، أن نادي بايرن ميونخ الألماني قرر إيقاف السنغالي ساديو ماني، لاعب الفريق، بسبب الاعتداء على زميله ليروي ساني بالضرب.

كانت تقارير صحفية، أكدت خلال الساعات الماضية، أن خلافا نشب بين ماني وساني خلال أرضية الملعب خلال مواجهة مانشستر سيتي، الثلاثاء الماضي، وامتد بعد اللقاء، لينتهي بلكمة من ماني في وجه ساني.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن نادي بايرن ميونخ قرر إيقاف ساديو ماني “مؤقتا” بسبب الاعتداء على ليروي ساني.

كان ساديو ماني انضم إلى نادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من ليفربول الإنجليزي، بعقد يمتد حتى صيف 2025.

أرقام ساديو ماني:

وشارك ساديو ماني مع ليفربول في 32 مباراة في مختلف المسابقات هذ الموسم، سجل 11 هدفا وصنع 5 آخرين.