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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد العال: زيزو مازال في غرفة الإنعاش ومش عايز يرجع لمستواه

مباراة الزمالك وحرس
مباراة الزمالك وحرس الحدود

وجه ياسين عبد العال لاعب فريق طلائع الجيش السابق رسالة إلى نجم الزمالك أحمد سيد زيزو  عقب مشاركته في فوز الفارس الأبيض على نظيره حرس الحدود بثلاثية نظيفة فى المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

 

كان فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدحت عبدالهادي، تغلب على حرس الحدود في المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الخميس على ملعب إستاد الكلية الحربية  بثلاثية نظيفة أحرزها ناصر منسي وحسام عبد المجيد والمغربي أحمد بلحاج.  

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الزمالك فرقة فاضية 

قال ياسين عبد العال نجم نادي طلائع الجيش السابق عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “حاتم سكر ناشيء الزماك هيكون باك شمال جامد مع المشاركة بالتدريج من المباريات وده مكسب الزمالك أمام حرس الحدود”.

 

وأضاف ياسين عبد العال نجم نادي طلائع الجيش السابق: “لكن الزمالك فرقة فاضية جدأ والله لا والغريب إن أي حد بيلاعبوا حتي لو مركز شباب بيلعب عليه كورة ويستحوذ على نص الملعب والغريب إن مفيش إدارة فنية خارج الملعب شايفة كدة”.

 

واستطرد: “أما فنان الزمالك الكبير زيزو مازال في غرفة الانعاش مش عايز يرجع لمستواه لغز كبير والحل عنده هو يابني لازم تريح حرام عليك نفسك انت استهلكت ومش شايف”.

 

يذكر أن فريق الزمالك عقب الفوز على نظيره حرس الحدود بثلاثية نظيفة احتل المركز الرابع برصيد 39 نقطة فى ترتيب جدول الدوري الممتاز. 

الزمالك زيزو حرس الحدود الدوري الممتاز طلائع الجيش ياسين عبد العال ناصر منسى حاتم سكر

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