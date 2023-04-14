برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية.. تفاصيل

أكد تقرير صحفي، حصول نادي برشلونة على توقيع إينيجو مارتينيز، مدافع فريق أتلتيك بلياو، للانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة انتقال حر.

وبحسب شبكة “ريليفو" الإسبانية، فإن إينيجو مارتينيز وقع بالفعل على عقود انضمامه إلى نادي برشلونة، بعد اجتيازه الكشف الطبي منذ حوالي شهر.

وأضافت الشبكة، أن راتب إينيجو مع برشلونة أعلى قليلا من الذي يتاقضاه مع أتلتيك بلباو، لكن هذا ليس السبب الرئيسي في التوقيع للبلوجرانا، بل كان لأسباب رياضية، حيث أنه في سن الـ 31 عاما ويعتبر أن هذه فرصته الأخيرة للعب في أفضل مستوى والمشاركة في في دوري أبطال أوروبا، وهي بطولة لم يشارك فيها سوى مرة واحدة في مسيرته.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة خيتافي الأحد المقبل، ضمن مسابقة الجولة 29 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.