لو عايز تعرف تليفونك متهكر.. ابحث عن هذه العلامات فورا

تحمل الهواتف الذكية الكثير من معلوماتنا الشخصية الحساسة مثل التفاصيل المصرفية والمكالمات ورسائل البريد الإلكتروني، ومعلومات حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والعديد من المعلومات الأخرى المهمة، ولكن هل سبق لك أن اشتبهت في أن شخصا ما قد يتجسس على هاتفك؟.

ولحسن الحظ، يمكن لأولئك القلقين بشأن الخصوصية، الذين يشعرون بالخوف من أن شخصا قاما بتهكير هواتفهم، حدد الخبراء 10 علامات تحذيرية تشير إلى أن شخصا ما يتجسس على هاتفك، سنوضحها لك بالتفصيل فيما يلي، وفقا لتقرير موقع صحيفة "express" البريطانية.

10 علامات تحذيرية تكشف أن هاتفك مخترق

1. اسكرينات غريبة على جوالك: في حال قمت بالتقاط لقطة شاشة لصفحة ما على جوالك، وبدت لقطات الشاشة الخاصة بك ذات جودة رديئة مثل البكسل أو ضبابية، فربما يكون هناك شخص ما يتتبع جهازك.

2. وجود تطبيقات التى لم تقم بتنزيلها: كن حذرًا من أي تطبيقات غامضة تراها على جهازك لم ترها من قبل أو لم تقم بتنزيلها بنفسك، حيث يمكن أن تتنكر بعض التطبيقات على أنها برامج عادية وغير ضارة ولكنها في الحقيقة ليست كذلك، قد يكون هذا من عمل متسلل أو برنامج تجسس، لذا يمكنك إلقاء نظرة على سعة تخزين هاتفك لمراجعة جميع التطبيقات المثبتة والبحث عن التطبيقات التي لا تتذكر تنزيلها.

تتضمن بعض التطبيقات التي يجب البحث عنها الأسماء التالية: Kaspersky Safe Kids و Norton Family و Net Nanny و Qustodio.

3. التصحيح التلقائي لا يعمل بشكل جيد: إذا لاحظت أن التصحيح التلقائي يتصرف بشكل غريب أثناء الكتابة على تطبيقا ما، فهناك احتمال أن يراقب شخص ما رسائلك من خلال برنامج تسجيل نقرات لوحة المفاتيح، ويعد هذا نوعا من برامج التجسس التي تتيح لأي شخص الاطلاع على ما تكتبه على هاتفك في الوقت الفعلى.



4. نفاذ بطارية الهاتف بشكل أسرع من المعتاد: تعمل العديد من برامج التجسس بشكل مستمر في خلفية الجهاز لتسجيل كل ما يحدث عليه ونقله إلى المتسلل باستمرار، مما يعني أنه من المحتمل أن تستنفد بطارية هاتفك بسرعة كبيرة، إذا لاحظت مثل هذه المشكلة، يجب عليك التحقق مما إذا كان أي من تطبيقاتك الشائعة مسؤولا عن نفاد شحن الجهاز بسرعة كبيرة.

5. رسائل غير المبررة: قد يكون هناك شخص ما استطاع اختراق جهازك بالفعل، وبدأ في إرسال رسائل نصية كثيرة لجهات اتصالك لنشر العديد من الهجمات الضارة، فإذا عثرت على رسائل لم تكتبها أو ترسلها من قبل، وينطبق هذا أيضا على الرسائل النصية المستلمة التي لم تستلمها بنفسك، فهذا مؤشر على اختراق هاتفك وتحكم شخص آخر به، حيث يمكن للهاكرز استخدام التطبيقات لإرسال أوامر إلى الجهاز مثل التقاط لقطات شاشة أو إرسال رسائل بريد إلكتروني أو التقاط صورة عن بعد.

6. ارتفاع درجة حرارة الهاتف: إذا استمر ارتفاع درجة حرارة جهازك، فهذا يشير إلى أن بعض التطبيقات تعمل باستمرار في الخلفية، حيث يمكن أن ترتفع درجة حرارة بعض الهواتف الذكية أثناء فترات الاستخدام الطويلة.

7. الهاتف يتصرف بغرابة: إذا قام جهاز بسلوك غير مفسر مثل إضاءة الشاشة بشكل عشوائي أو فجأة، قد تكون هذه علامة أخرى منبهة على اختراقه، ابحث عن أي نشاط مريب على هاتفك عندما يكون في وضع الاستعداد، مثل الإضاءة أو اختبار الاتصال حتى في حالة عدم وجود إشعارات.

8. الهواتف المستعملة: إذا كان هاتفك مستعملا أو تم إعطاؤه لك كهدية، فهناك احتمال بأن يكون "مكسور الحماية" للسماح بتنزيل التطبيقات خارج المتجر الرسمي، لذا إذا كنت تشك في أن هاتفك مكسور الحماية أو تم تجذيره دون أن تعلم بذلك، فهذا يدل على أن شئ مريب يحدث في الخلفية.

9. قم بإيقاف تشغيل هاتفك: ستمنع بعض تطبيقات برامج التجسس هاتفك من إيقاف تشغيله إذا أردت ذلك، مما يسمح للهاكرز بالوصول الدائم إلى جهازك، قد تؤدي هذه التطبيقات أيضا إلى أن يستغرق هاتفك وقتا طويلا بشكل غير معتاد ليتم إيقاف تشغيله.

10. استخدام البيانات: مثل عمر البطارية، يمكن للتطبيقات التي تعمل باستمرار في الخلفية أن تستهلك الكثير من بيانات هاتفك، وقد تستخدم تطبيقات برامج التجسس اتصال البيانات الخاص بك لإرسال معلومات إلى الهاكرز الذي يتجسس عليك.

كيف تتخلص من برامج التجسس على هاتفك؟

1. قم بتثبيت برنامج مكافحة الفيروسات جيد.

2. قم بعمل نسخة احتياطية من مساحة تخزين هاتفك ثم أعد ضبط المصنع.

3. قم بإلغاء تثبيت التطبيقات التي لا تعرفها.

4. عند تنزيل التطبيقات، تحقق من الشركة التي طورتها لتتأكد من أنها معتمدة وآمنة.

5. قم بتحديث هاتفك إلى آخر تحديث لنظام التشغيل.

6. قم بإلغاء أي اشتراكات شهرية لا تعرفها.

7. لا تمنح الإذن لجميع التطبيقات لتتبع موقعك أو استخداماتك، افعل ذلك فقط للتطبيقات الضرورية مثل الخرائط.

8. توخي الحذر دائما عند النقر على الروابط المرفقة برسائل البريد الإلكتروني وعند تصفح الإنترنت.

9. لا تقم بكسر حماية هاتفك أو تجذيره، لأن هذه العملية تزيل جميع القيود على الجهاز التي تفرضها الشركة المصنعة ويسمح بتثبيت البرامج الضارة غير المعتمدة.