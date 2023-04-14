مصر للطيران بدأت خطتها التوسعية.. إضافة خطوط جديدة إلى شبكتها الجوية.. صفقة طائرات من الطراز الأحدث عالميًا تكتمل بنهاية العام

بدأت الناقل الوطني مصر للطيران، في التقدم نحو خطتها التوسعية، بفتح خطوط تشغيل جديدة لرحلاتها الجوية، بالتزامن مع الوقت الذي يشهد فيه أسطولها الجوي تحديثًا على طرازات الطائرات التي تسيرها إلى مختلف بلدان العام، وإضافة طرازات جديدة أيضًا.

خط جديد داخل أمريكا بدءًا من يونيو

أعلنت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، على لسان رئيس الشركة القابضة، المهندس يحيى زكريا، أن الشركة بصدد إضافة رحلات مباشرة جديدة لضم ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية إلى شبكة خطوطها الجوية بدءًا من 3 يونيو القادم بواقع ثلاثة رحلات أسبوعياً من مطار القاهرة الدولي إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي.

وتشغل مصر للطيران على هذا الخط أحدث طائراتها من طراز بوينج B787-9، التى تضم عدد 309 مقعدا، هذا بالإضافة إلي سبعة رحلات مباشرة أسبوعياً تسيرها الشركة من مطار القاهرة الدولى إلى مطار جون كينيدى بنيويورك، وثلاثة رحلات أخرين تسيرها إلى واشنطن.

وقال رئيس مصر للطيران، إن الفترة القادمة ستشهد افتتاح عدة خطوط جديدة وستستمر الشركة في نهجها التوسعي لتغطية أكبر عدد ممكن من النقاط حول العالم من خلال خطوطها المباشرة وأيضاً ضمن شبكة نقاط تحالف ستار العالمي، وذلك في إطار استراتيجية الناقل الوطني مصر للطيران لتوسعة شبكة خطوطها وجذب مزيد من العملاء والاستفادة من خطة تحديث أسطولها الجوى بما يسهم فى تنشيط الحركة الجوية إلى المقاصد السياحية المصرية.

أضاف الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، أن الشركة قامت بدراسة احتياجات عملائها، وجدت أن نيوجيرسي جنبًا إلى جنب مع نيويورك وواشنطن تعد من الأسواق الواعدة والتي تشهد نمواً ملحوظًا كبيرًا، ويتوافق مع استراتيجية الشركة وحرصها على تقديم خدمات مميزة على متن طائراتها وتقديم تجربة سفر فريدة وممتعة.

إيرباص A321neo.. صفقة طائرات جديدة تكتمل بنهاية العام

وأعلن رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه بمناسبة تشغيل هذا الخط، وتشجيعاً للعملاء فقد تقرر منح 1000 ميل إضافى على أول رحلة إلي مطار نيوارك ليبرتي بنيوجيرسي لأعضاء برنامج المسافر الدائم.

وشغلت مصر للطيران، أواخر فبراير الماضي، أولى رحلاتها الدولية أيضًا بين مطار سفنكس الدولي ( أحدث المطارات المصرية ) ومطار ألميريا بأسبانيا، ليكون بداية الشركة لتشغيل مزيد من الرحلات السياحية أيضا وتشغيل خطوط جديدة إلى مختلف المطارات.

في الوقت نفسه، تواصل مصر للطيران، خطتها في تحديث أسطولها الجوي، حيث تسلمت أولى طائراتها الجديدة من طراز إيرباص A321NEO، ضمن صفقة تعاقدت عليها الشركة مع إيرباص العالمية لضم 6 طائرات جديدة لأسطولها الجوي تتسلمها تباعا لنفس هذا الطراز بنهاية هذا العام 2023، الذي تعد هي أول مشغل له في أفريقيا.

وأكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، في لقاءات صحفية عدة، على استمرار النهج والخطة الاستراتيجية لدعم الناقل الوطني مصر للطيران، عن طريق تحديث الأسطول الجوي وزيادة عدد الطائرات يقابله فتح أسواق جديدة وخطوط تشغيل، تكون من شأنها دفع الحركة داخل المطارات المصرية واستقطاب السياحة أيضًا.