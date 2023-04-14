عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حقوق المنيا تفوز على قانون الإمارات استعدادا لفعاليات المسابقة الدولية للتحكيم التجاري

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا

حقق فريق كلية الحقوق جامعة المنيا الفوز على فريق كلية القانون جامعة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات المباراة الودية الافتراضية الأولى التي أجرتها المملكة العربية السعودية استعدادًا لفعاليات المسابقة الدولية للتحكيم التجاري الدولي، وذلك بعد تقدم المنيا بمجموع الدرجات على منافسها، وذلك بفريق مكون من الطالبة سما محسن والطالب عبد الرحمن نجاتي.

المنيا.. حملة مكبرة لإزالة التعديات بمركزي سمالوط ومطاي

نائب محافظ المنيا يهنئ الأطفال بعيد القيامة خلال زيارته لبعض دور الرعاية والمؤسسات

أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، على الحرص الكبير التي توليه الجامعة لأبنائها المميزين، والذي بدوره يعزز مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية في المجالات المختلفة، موضحًا أن الجامعة تفتح أفاق لأبنائها للمشاركة في الفعاليات داخل مصر وخارجها.

 

موضحاً أن التنافس في فعاليات المسابقة يتيح الفرصة أمام طلاب مرحلة البكالوريوس المشاركين للترافع في قضايا تحكيم افتراضية تحاكي قضايا التجارة الدولية، والتي من شأنها صقل المهارات القانونية والشخصية التي يحتاجها المشاركون للترافع أمام هيئات التحكيم الدولية ورفع كفاءتهم المعرفية، والنظامية، والقانونية، فضلا عن المساهمة في إبراز لكفاءة أبناء الوطن، وتمكينهم من المنافسة على المستوى الدولي.

 

وأوضح الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بالجامعة أن المنافسات تعتبر نموذجاً عملياً لجلسات التحكيم الدولي الحقيقية، حيث يقوم الطلاب من خلالها بممارسة أدوار محاكاة حقيقية لدور المدعي والمدعى عليه أمام هيئة محكمين من ذوي الخبرة والكفاءة والمهارة بحضور جمهور الطلاب الذين يحضرون فعاليات القضية الأمر الذي يضيف لخبراتهم العلمية.

 

قام بتحكيم المباراة الودية الأولى كل من الدكتور مصطفى السعداوي والدكتور محمد الجابري والدكتورة مثلة محمد.

ومن المقرر خوض جامعة المنيا لثاني المباريات أمام كلية الشريعة والقانون التابعة لجامعة الإمام بالمملكة العربية السعودية.
 

جامعه المملكة العربية السعودية كلية الحقوق الإمارات العربية الامارات العربيه المتحده التحكيم الدولي كلية الحقوق جامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحظر جارِ.. تطورات في أفيس البرتغالي بأزمة كهربا وغرامة الزمالك

قرار عاجل من فيوتشر بشأن عبدالظاهر السقا بعد خطأ أحمد رفعت

الجرام بـ2617.. تطور جديد في أسعار الذهب اليوم

وفاة 3 إخوة وإصابة أم وطفليها.. مفاجآت بالجملة في انهيار عقار الورديان

إيمان العاصي: بنتي بتقولي فضحتيني في المدرسة

ننشر.. صور ضحايا حادث أتوبيس المقاولون العرب بطريق الإسماعيلية الصحراوي

غياب برونو ساڤيو وبيرسي تاو عن مباراة الأهلي وفاركو.. شوبير يكشف السبب

40 للبلطى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الجمعه 14 أبريل 2023

موضوعات متعلقة

نائب محافظ المنيا يهنئ الأطفال بعيد القيامة خلال زيارته لبعض دور الرعاية والمؤسسات

ترشيحاتنا

فيه ستات تستاهل الخيانة.. جوري بكر تكشف عن رأيها في علاقة الرجل والمرأة

مش هتتوقعه .. نقص هذا العنصر يسبب الصداع الشديد وعلاجه متوفر

قرار جمهوري لدفع عجلة الاقتصاد.. ماذا تقدم مجالس الاستثمار والتصدير؟

الحصاد الأسبوعي للتربية والتعليم.. اجتماع هام في العاصمة الإدارية ومبادرة لدمج التكنولوجيا

النشرة الدينية.. دعاء ليلة القدر وعلاماتها.. شيخ الأزهر يكشف عن حكم رؤية الشاب للفتاة قبل الخطبة

الغرفة القاتلة.. محمود ينهي حياته بعد رحيل والده بنفس الطريقة منذ 4 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللعب على المكشوف|كبير الأثريين لـ صدى البلد: نتفليكس دعمت الأفروسنتريك..وكليوباترا يونانية مقدونية

تنبؤات بظهور وباء فيروسي جديد يهدد حياة البشرية.. تفاصيل

نشرة المرأة والصحة.. السر وراء فقدان مي كساب وزنها الزائد…. فضحتيني في المدرسة.. صور جمعت بين إيمان العاصي وابنتها

بملابس غير تقليدية.. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار

فيديو

سيدة تطلب زوجها في بيت الطاعة.. دعوى قضائية مثيرة الجدل بالدقهلية.. فيديو

أفضل قرار اتخذته| مي كساب تكشف سر فقدان وزنها.. فيديو

تحذير هام من الأرصاد بسبب الطقس.. تفاصيل بالفيديو

مفاجأة في سعر الذهب.. وتراجع الدولار.. تفاصيل بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ