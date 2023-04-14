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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر جابر يؤدي تدريبات تأهيلية في الزمالك

صدى البلد

واصل عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الفني على هامش مران اليوم الجمعة، من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وأدى عمر جابر فقرة تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بالنادي، بجانب بعض الأمور التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ولم يشارك عمر جابر في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، واكتفى بالبرنامج التأهيلي المخصص له وفقا لقرار الجهاز الفني.

عودة شيكابالا للتدريبات الجماعية

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الجمعة، مشاركة اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية وفقا لتعليمات الجهاز الفني، وغاب بسببه عن المباراة الأخيرة أمام حرس الحدود في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا"  في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الحصة الخططية لتتأكد جاهزيته للمباريات المقبلة.

عبدالله جمعة ينتظم فى تدريبات الزمالك

انتظم عبدالله جمعة الظهير الأيسر الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك اللاعب في المران بشكل طبيعي، بعد الإنتهاء من البرنامج التأهيلي الخاص الذي خضع له خلال الأيام الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، وغاب بسببها عن المباريات الأخيرة للزمالك.

أوسوريو يعقد اجتماعا مع مدحت عبدالهادي 

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مطولة مع مدحت عبد الهادي المدرب العام، على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة.

وتناقش خوان كارلوس أسوريو  مع المدرب العام في كافة الأمور والتفاصيل الخاصة بالمرحلة المقبلة وخطة الاستعدادا لها في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة في مسابقة الدوري بخلاف مباراة السوبر المصري.

وقام مدحت عبد الهادي بشرح وتوضيح كافة الأمور والتفاصيل الفنية الخاصة بالفريق للمدير الفني الكولومبي بعد توليه المهمة رسميا.

"أوسوريو" يبدأ مهام عمله

بدأ الكولومبي خوان كارلوس ‎أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميا بقيادة مران الأبيض اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص أعضاء الجهاز المعاون له ولاعبو الفريق على تحية المدير الفني الجديد قبل انطلاق المران، وأعرب الجميع عن أمنياتهم له بالتوفيق مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

فوز غالى على الحرس 

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا أمس على حرس الحدود بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 39 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول المسابقة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

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