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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات وحالات اختناق.. آخر تصعيدات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وقلقيلية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي مستمر في أنتهاك حقوق الفلسطنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ،اليوم الجمعة، بإصابة عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق نابلس.

وأفادت مراسلة وكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص، وقنابل الغاز السام والصوت، على المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة أكثر من 40 مواطنا بالاختناق.

كما أصيب ثلاثة مواطنين بينهم طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، في وقت سابق من اليوم، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وصرحت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيسي المغلق منذ 20 عاما، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام عليهم، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بينهم طفل بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق.

 

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